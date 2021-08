¿Si voy al Sevilla-Rayo puedo ir al Sevilla-Barça? El club explica todas las dudas

Aunque ayer quedó claro el número de personas que podrán entrar, de momento, en el Sánchez Pizjuán, que de los 17.550 espectadores que permite el aforo sólo estarán destinadas 16.000 entradas a los abonados del Sevilla FC y que se decidirá por sorteo, había muchas dudas por aclarar, sobre todo qué es eso de los Grupos 1 y 2, si el que iba a ver el Sevilla-Rayo se perdía obligatoriamente el siguiente partido ante el Barça... El nuevo director de marketing del Sevilla FC, Jorge Paradela, ha tratado de aclararlo todo en los medios del club.

"El hecho de dividir los partidos en dos grupos (1 y 2) tiene mucho que ver con conocer el interés que despiertan los distintos partidos y el comportamiento de nuestra gente. Hay un grupo de cuatro partidos, aquellos con el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis, que son los que despiertan un mayor interés, constituyen un primer grupo. Lo hacemos así para tener mayor certeza a la hora de aumentar la probabilidad de que nuestros aficionados puedan asistir al menos a uno de esos partidos que conllevan mayor expectación", aclaraba Paradela sobre la composición y de los grupos, antes de explicar que son excluyentes.

"Si tienes la suerte de ser un agraciado para venir al encuentro con el Rayo Vallecano, lo más normal es que en el siguiente partido de ese grupo, que calificamos como grupo 2, tengas menos probabilidad de poder asistir para dar la opción a aquellos que no han sido agraciados en el primer sorteo. Pero cuando llegue el partido contra el FC Barcelona, previsto para la jornada 4, ese sorteo se hará desde cero. No tendrá nada que ver con si has ido o no al partido anterior con el Rayo Vallecano, ya que consideramos que el nivel de expectación es más alto. De ahí viene la decisión", advertía.

Al mismo tiempo que explicaba que son las inscripción en grupo: "La información de la web es la más detallada. Al inscribirte, verás que tienes la posibilidad de inscribir a dos abonados más contigo. La inscripción es individual, si inscribes a un familiar o amigo en tu solicitud, esa persona no se puede inscribir por otro sitio. Las inscripciones son individuales pero se pueden agrupar".



Mascarillas y devolucion del importe de los partidos

Asimismo, explicaba el porqué de la obligatoriedad de acudir al Sánchez-Pizjuán con mascarilla FPP2. "Hablamos siempre, no solo de los aficionados, sino también de los empleados y colaboradores. El Sevilla FC lleva, como parte de su procedimiento y protocolo habitual de trabajo durante la pandemia, utilizando en todas las instalaciones la mascarilla FPP2 siempre. Acudimos a desempeñar nuestro trabajo con la mascarilla FFP2, forma parte de nuestra cultura de trabajo. Es cierto que los expertos, autoridades y epidemiólogos vienen diciendo que la mascarilla FFP2 aporta mayor seguridad, menos riesgo de contagio y de contagiar que otro tipo de mascarillas. Bajo la premisa de la seguridad, el detalle de que la mascarilla sea FPP2 es un requisito que esperamos que nuestros aficionados entiendan", afirmaba.

Y hacía hincapié en otro de los temas controvertidos, el de la devolución del importe de los partidos no disfrutados por el abonado sevillista. "A todo esto le hemos dado muchísimas vueltas. Mucha gente en el club ha pensado en el modo más eficaz y más justo de hacer las cosas. Evidentemente, si te inscribes para el partido y no resultas agraciado en el sorteo, se te devolverá el dinero. Del mismo modo, si decides no inscribirte, tendrás derecho a que te hagamos esa devolución. El cálculo es muy sencillo, dividir el importe del abono por los 19 partidos de liga. No se te hará la devolución en el caso más lógico, si te inscribes, resultas afortunado en el sorteo y no acudes. Tu suerte no podrá ser disfrutada por otro abonado del Sevilla. Lo que manda es el sentido común y el afán de hacer las cosas lo mejor posible", aseguraba.