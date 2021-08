Dan por cerrado a Corona a falta de un pasaporte y del... Twente

El fichaje de Corona, como el de Montiel, Augustinsson o Delaney, se ha acelerado en una semana de locura y lo que ayer parecía un nuevo intento del Sevilla FC para hacerse con el mexicano a estas horas ya lo dan por cerrado en Portugal.

Los diarios lusos hablaban ayer por la tarde de acercamiento de posrturas, pero hoy ya pueden confirmar que el Oporto aceptará una oferta en la que todos quedan relativamente contentos. El Sevilla FC porque saca un jugador de primer nivel a precio razonable (12 millones por el 66,5 del pase), el Oporto porque con el 100% sí alcanza los 20 millones que quería y el jugador porque va a una Liga más potente y se pondrá a las órdenes de Julen Lopetegui.

Pero hay dos requisitos previos a solucionar. El primero es el cupo de extracomunitarios. El Sevilla, con el fichaje de Montiel, ya tiene completo el cupo con el argentino, su compatriota Acuña y Diego Carlos. Por lo que Corona no podría ser inscrito hasta que no logre el pasaporte portugués. Algo que espera poder conseguir en breve, no en vano lleva cinco años en aquel país y ya habría hecho los trámites.

Y el segundo es un club holandés, el Twente, equipo que trajo a Corona a Europa y que se llevará un porcentaje de la operación. Se supone que éste es un trámite y que dará el OK al pase sin problemas.

Si ayer era O Jogo el que adelantaba los movimientos, hoy también se ha sumado A Bola, que coincide con el otro diario luso en que todo está a falta de flecos. El Tecatito Corona podría convertirse también en jugador sevillista a lo largo de las próximas horas.