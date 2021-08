El posible once del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano

El posible once del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano

El Sevilla Fútbol Club comienza su andadura en LaLiga este domingo, a partir de las 22:15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Rayo Vallecano y lo hará con la intención de arrancar el primer triunfo delante de su afición después de más de año y medio de gradas vacías.

Para ello, Lopetegui pondrá en liza el once más competitivo que las molestias y el brote de coronavirus que afectó a la plantilla hace poco más de una semana le permita. No han salido a la luz los nombres de los afectados por lo que es arriesgado elegir un once titular sin conocer a los jugadores aptos.

Aun así, en ESTADIO Deportivo hemos tirado de ingenio aunque también de lógica para conformar el que creemos puede ser el posible once titular del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano.