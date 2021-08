Lamela: "Tendré que demostrarlo en todos los partidos, no sólo una vez".

Erik Lamela tuvo el debut soñado con el Sevilla Fútbol Club. "Era un debut que ayer imaginaba mucho, debutar de buena manera y sobre todo con una victoria, ojalá se dio así", admitió el argentino en los micrófonos de Movistar. "Estoy muy contento porque el equipo ganó, era lo que tenía en mente, los tres puntos, el gol da igual, lo importante era que el equipo ganara", respondió sobre si el primer gol se lo darían a él o a Catena en propia puerta.

Pese a todo, el '17' sabe que esto no ha hecho más que empezar: "Tendré que demostrarlo en todos los partidos, no sólo una vez, estamos muy comprometidos y eso es lo más importante. Poco a poco estoy agarrando ritmo, no jugué amistosos en el Tottenham porque se negociaba con el Sevilla. Me falta ritmo y espero poco a poco ir sintiéndome mejor, feliz porque ganamos".

Por último, Lamela se felicitó por la vuelta del público: "El debut con afición es muy emocionante, sentir el cariño de la gente... Ahora quiero disfrutar con mi familia. Ojalá tenga la continuidad que espero tener, esto solo fue el primer partido y hay que trabajar duro y dar lo mejor siempre".