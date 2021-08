Lopetegui: "El equipo se ha superado en la adversidad"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación después del triunfo de s equipo contra el Rayo Vallecano por 3-0, ante los que repasó los hechos más importantes del choque como el debut de Lamela, el buen rendimiento del equipo o el regreso de los aficionados al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Todas las victorias saben muy bien, hemos tenido futbolistas fuera y otros en un estado no óptimo. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, se ha superado en la adversidad, es el adn de este equipo, hemos conseguido tres puntos ante un equipo complejo, pues los recién ascendidos son así porque vienen en una dinámica positiva", explicó el vasco.

Aun así, explicó que el triunfo no fue tan fácil como dice el resultado final. "Nos ha costado, no encontrábamos el camino, el Rayo tapaba bien por dentro, sabíamos que las espaldas de ellos teníamos que atacarlas. Oussama (Idrissi) lo ha hecho muy bien en la jugada del penalti, esa jugada nos ha facilitado el partido. También nos ha faltado tranquilidad por momentos y cuando lo hemos estado nos han salido las cosas.

Cuestionado por Lamela y Dmitrovic, dos debutantes, se deshizo en elogios hacia ellos: "Siempre es bueno que los jugadores entren marcando goles y ayudando al equipo a ganar. Ambos han hecho un gran trabajo, Lamela no tenía ritmo necesario, no había jugado ningún amistoso y no tenía el punto del de forma, y le ha venido el premio de los goles. Marko nos ha salvado con el 0-0 y luego a un gran remate de cabeza. Nos da más competitividad y es lo que queremos".

Sobre el Covid y los lesionados. "Este escenario dificultaba mucho las situaciones de juego, algunos no estaban en las mejores condiciones, unos recién salían de lesión y del Covid pero hemos dado una buena respuesta del equipo en la adversidad, eso es parte del carácter de este grupo".

Agradecido con la vuelta de la afición. "La afición te hace sentir el partido de una manera diferente totalmente. Escucharles cantar el himno era algo que teníamos muchas ganas, no estaba lleno pero lo parecía, esa energía nos va ayudar en los momentos menos buenos, que vendrán, y ahí los necesitaremos para que el equipo se venga arriba y los vamos a encontrar, ese punto extra que nos da la afición es básico para alcanzar los objetivos".



Sobre los próximos partidos. "Necesitamos tiempo para ayudar a que se puedan recuperar, estamos en un periodo de muchos cambios, no entiendo que el mercado se cierre 15 días después de empezar la temporada, pero esto está montado así y tenemos que adaptarnos y aprovechar el tiempo".