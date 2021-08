El Olympiacos podría acoger en breve a otro de los descartes del Sevilla FC

El Sevilla FC ha acelerado, como otros clubes, su planificación en este mes final del mercado estival. En realidad, en la última semana, al portero Dmitrovic y el mediapunta Lamela se le han unido dos laterales, Montiel y Augustinsson, que ya son oficiales, mientras que se ha avanzado mucho con el Oporto por el carrilero e interior Corona y con el mediocentro defensivo del Dortmund Delaney. Con todo, pese al impulso del traspaso de Bryan Gil al Tottenham y el acuerdo entre LaLiga y CVC, sigue siendo importante la 'operación salida' para dejar huecos libres y liberar masa salarial para los retoques finales.

Hombres como Gudelj, Munir, Gnagnon, Amadou, Pozo, Idrissi y Rony Lopes no cuentan para Julen Lopetegui, por lo que deben ir buscando acomodo de aquí al 31 de agosto si no quieren pasarse lo que queda de 2021 en la grada o, en el mejor de los casos, sentados en el banquillo. Algunos dejarán rédito (sobre todo uno que no es descarte, Koundé, si se marcha a la Premier) y otros, simplemente, el ahorro de sueldos altos, pero aliviar este apartado es clave para Monchi, que estudia las propuestas que le llegan por parte de los afectados, sus agencias de representación, otros clubes y diferentes intermediarios.

El próximo en marcharse podría ser Rony Lopes, que, según 'Marca', negocia su cesión al Olympiacos, donde coincidiría con el meta Tomas Vaclík, que no renovó y se fue libre el pasado 30 de junio. El extremo portugués, con tres años más de contrato en Nervión, tiene el dudoso orgullo de ser uno de los fichajes más caros de la historia sevillista, si no el que más, pues costó en 2019 entre 23 y 25 millones de euros. Nunca llegó a ser importante en el Sánchez-Pizjuán, marchándose cedido en la 20/21 a un Niza que no ejercío la opción de compra de que disponía. El club griego apuesta por un préstamo a pelo, aunque posiblemente pueda incluirse la posibilidad (que no obligación) de que se lo queden por una cantidad no superior a la decena.