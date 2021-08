"Increíble", "feliz", "inolvidable", "orgulloso"... Así fueron los cuatro debuts en el Sevilla FC

Más allá de los tres puntos cosechados frente al Rayo Vallecano, la noche de ayer en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán dejó muchas imágenes, y no sólo las de la vuelta de la afición a la gradas del coliseo nervionense, sino también las de las caras nuevas de esta temporada.



Una de ellas fue la Marko Dmitrovic, que debutaba en partido oficial con el Sevilla FC ante la ausencia del presumible titular Yassine Bono. El meta serbio no tuvo mucho trabajo pero el que le llegó lo solventó a las mil maravillas. En los primeros minutos tuvo que intervenir con rapidez antes de que el partido diera un giro con el penalti transformado por En-Nesyri pero también en la segunda parte. Cuando el partido estaba ya sentenciado, el sevillista respondió con reflejos a un cabezazo a bocajarro de Andrés Martín, levantando la ovación de la afición. "Muy contento por la victoria y mi debut oficial. ¡Increíble jugar ahí como local y sentir vuestro apoyo! Seguimos", escribía en sus redes sociales el meta sevillista.





La segunda cara nueva que pudo ver la afición, y nunca mejor dicho porque no había jugado ningún minuto hasta la noche de ayer, fue la de. El ex del Tottenham no tuvo ocasión de competir en los amistosos de pretemporada y ayer fue el primer cambio de Lopetegui, en el descanso por. Al argentino se le notaban sus ganas y a los nueve minutos ya había perforado la portería del Rayo con la ayuda de Catena tras una buena jugada en la que también participó. El argentino demostró su movilidad, cayendo a las bandas, y también su peligro por dentro. Además, redondeó la noche de su debut con el segundo tanto, acompañando el contragolpe y marcando a puerta vacía tras la asistencia deEl '17' agradecía también en sus redes sociales el apoyo recibido y mostraba su felicidad: "Tres puntos en casa para comenzar LaLiga de la mejor manera. Muy feliz por debutar ganando. Gracias a mis compañeros y a la gente por hacerme sentir cómodo desde el principio. Vamos a por más".Además de, la afición también pudo disfrutar unos minutos de los debuts de los canteranos Pedro Ortiz e Iván Romero. Ambos incluso tuvieron ocasiones para marcar y los dos hicieron una de las jugadas de la noche con un taconazo del mediocentro para habilitar al delantero que se topó con Dimitrievski. "Muy contento por el debut en LaLiga. Orgulloso por hacerlo con el Sevilla FC. Gracias a todos por el apoyo, día inolvidable", escribía, en la misma línea que su compañero del filial: "Muy feliz por el debut con el primer equipo del Sevilla FC. Ayer cumplí uno de mis sueños que tenía desde pequeñito. Orgulloso de pertenecer a este club. Seguimos".