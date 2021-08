Rony Lopes ya viaja a Grecia para firmar con Olympiacos

Rony Lopes está viviendo sus últimos minutos como futbolista del Sevilla FC, por lo menos durante esta temporada. Y es que el atacante va a firmar con el Olympiacos para el próximo curso futbolístico.

Tan avanzado está el acuerdo que el propio Rony Lopes ya se encuentra en camino a tierras helenas, tal y como ha mostrado en sus propias redes sociales, compartiendo una fotografía donde ha mostrado que está en un avión rumbo a su próximo destino.

El atacante llegará en calidad de cedido al Olympiacos donde coincidirá con otro viejo conocido de la afición sevillista, Tomas Vaclík, que no renovó y se fue libre el pasado 30 de junio.

El extremo portugués, con tres años más de contrato en Nervión, tiene el dudoso orgullo de ser uno de los fichajes más caros de la historia sevillista, si no el que más, pues costó en 2019 entre 23 y 25 millones de euros.

Nunca llegó a ser importante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, marchándose cedido en la 20/21 a un Niza que no ejerció la opción de compra de que disponía. El club griego apuesta por un préstamo a pelo, aunque posiblemente pueda incluirse la posibilidad (que no obligación) de que se lo queden por una cantidad no superior a la decena.

Con este movimiento, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, sigue acelerando la operación salida, quedándole aún por encartar a futbolistas como Gudelj, Munir, Gnagnon, Amadou, Pozo o Idrissi, que, de inicio, no entran en los planes deportivos de Julen Lopetegui, entrenador del equipo de Nervión