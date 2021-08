El '9', prioritario

Con las dos bandas cerradas (Augustinsson y Montiel), Delaney encarrilado y Correa a cámara lenta pero firme, el plan de Monchi para los doce últimos días de mercado pasa por cubrir dos de las posiciones que se había marcado como prioritarias en junio: la punta de ataque y el centro de la defensa.

En ambas tiene 'comodines', pero eso no le hace ser menos ambicioso. Aunque juega con la ventaja de saber que, si no puede cerrar el ansiado '9', aún tiene a De Jong en la plantilla; o que con el fichaje de Montiel y el cercano de Delaney, puede cubrir la posición de central diestro con el primero o retrasar a Gudelj en el caso de que fuera necesario, su planteamiento no cambia. Y si puede vendrán ambos. Pero ¿cuál es más prioritario a día de hoy?

En este sentido, la afición lo tiene claro. La prioridad debe ser cerrar la punta de ataque. Ya sea por la lesion de De Jong, porque Lopetegui está jugando con tres centrales y eso le da más opciones o porque sabe que arriba es donde más competencia va a encontrar al final del mercado, los sevillistas creen que, en el caso de que sólo pueda llegar uno, ése debe ser el punta. Y así lo manifiestan en la #EncuestaHelvetia, donde de forma abrumadoran apuestan por esta opción.

Pese a ello, no es fácil. El Alavés anunciaba hoy la salida de Lucas Pérez y eso le hará presionar a Joselu para que renueve. El Almería no se baja por Sadiq de una cifra inviable. Belotti sería el gran objetivo de la Fiorentina si se confirma la salida de Dusan Vlahovic... Aunque como ha demostrado una vez más con Augustinsson, Montiel o Delaney, Monchi sabe manejarse muy bien en estas situaciones y cerrar operaciones que tiene en cartera en cuestión de horas y que apenas haya tratado con antelación.