Augustinsson: "¿Acuña? Si no quisiera ese tipo de competencia me habría quedado en el Werder Bremen" Lince

El lateral sueco Ludwig Augustinsson ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Sevilla FC, una puesta de largo en la que el futbolista ha atendido a los medios de comunicación presente. El zaguero, que llega traspasado desde el Werder Bremen, ha firmado por cuatro temporadas. "Siempre me han gustado los desafíos y desde que era un chaval siempre he tenido grandes sueños. Venir a este gran club es algo enorme para mí, quiero conocer a mis compañeros, al club y estar en forma lo antes posibles para estar preparado. En lo personal, mi objetivo es jugar lo máximo posible y dar el máximo. El cien por cien cada día y hacer lo mejor por esta camiseta y por este club".

Sobre su nueva etapa en LaLiga, Augustinsson ha dicho: "Creo que es una competición del más alto nivel, así que es difícil. Pero sí, no puedo decir mucho, Llevo aquí solo unos días. Mientras más entreno más hablo con el entrenador y con la gente del club. Creo que puede tener resultados muy buenos en Laliga, pero ganarla será difícil".

La presentación de Augustinsson como nuevo jugador del Sevilla FC



- Sus objetivos personales: "Para mí es una gran oportunidad venir aquí. He estado cuatro años en la Bundesliga y para mí es un gran reto. Es un fútbol distinto y estoy deseando aprender para comenzar a rendir al más alto nivel para ayudar a mi equipo. Es una temporada larga, con muchos partidos importantes en LaLiga, la Copa y la Champions".

- La competencia con Acuña: "Me gustan los retos y en este club, como en los clubes más top, siempre hay una gran competencia. Si no quisiera este tipo de cosas me habría quedado en el Werder Bremen. Voy a demostrar que quiero jugar, pero también sé que Acuña es un jugador muy bueno y que ha tenido un rendimiento muy bueno. Tengo que aprender cómo juega el Sevilla FC y adaptarme. Ir día a día y estar al más alto nivel lo más antes posible".

- La ciudad de Sevilla: "Es impresionante, aunque no he visto toda la ciudad. Cuando estuve aquí hace seis años me impresionó muchísimo el estadio. Ver el partido fue estupendo; me gustó mucho. Va a ser algo especial".

- Los primeros días en Sevilla: "Me han dado una bienvenida muy cálida. Todo el mundo muy amigable, pero creo que hay un espíritu de equipo muy bueno y muchos de ellos me han dicho que si necesito algo que los llame. Como una familia; en las primeras tres sesiones me he sentido bien, aunque me tengo que adaptar a esta forma de jugar. La bienvenida ha sido muy cálida, tanto de los fans, de los jugadores, el presidente... Todo el mundo del club".

- Es el primer sueco en el Sevilla FC: "Para mí ha sido una sorpresa, pues no lo sabía. Estoy muy orgulloso de ser el primero, pero también es una responsabilidad. Quiero demostrar que Suecia tiene jugadores muy buenos, pero ser el primero es algo especial. Creo que ahora en Suecia se seguirá aún más al Sevilla FC".

- ¿Cómo se define como futbolista?: "Voy a demostrar que soy agresivo, que cierro mi lado. Traer la calidad que tengo y un buen pie izquierdo cuando estoy en el campo. Diría que soy muy profesional, subo y corro mucho. Bajo, quiero ayudar a mis compañeros. Ser estable en la parte defensiva, cerrar mi lado. La gente que habla inglés, para mí es más fácil hablar con ellos".

- ¿Ganar títulos con el Sevilla FC?: El Sevilla FC ha demostrado en Europa que pueden ganar títulos, seis Europa League. Es una gran motivación para mí. Claro que es un sueño para mí poder ganar títulos con el Sevilla FC. No quiero hablar demasiado, quiero demostrar sobre el campo y para mí ese es uno de mis sueños.

Creo que soy bastante fácil a nivel de adaptación. Soy sociable. Los primeros días, con el tiempo, ha sido difícil. Pero mientras más tiempo pase aquí más que acostumbraré. Para mi familia también hemos estado trasladándonos a lo largo de mi carrera y es importante el idioma, por lo que voy a buscas un profesor rápido. Mi mujer también hará lo mismo, el idioma es clave para la adaptación.

Derbi: Ya he jugado derbis antes en otros clubes, pero sé que éste es uno de los más grandes de Europa. Hay una rivalidad muy fuerte, el ambiente es increíble. Estos partidos pueden cambiar una temporada, pues te dan una confianza muy grande.