"Delaney es jugador del Dortmund".

El objetivo del Sevilla FC sigue siendo que el danés Thomas Delaney se convierta en el quinto fichaje nervionense para la 21/22, tras Marko Dmitrovic, Erik Lamela, Gonzalo Montiel y Ludwig Augustinsson.

Con todo acordado con el futbolista, sólo falta acabar de cerrar un acuerdo con el Dortmund, que se aferra a sacar algo más de tajada en una operación que los de Nervión pretenden cerrar en unos cinco millones de euros, ya que el futbolista acaba contrato a final de temporada y que en enero podría negociar como agente libre.

Sin embargo, los contactos se han enfriado más de lo esperado, solicitando el Dortmund cinco kilos más por la operación. Un extremo que en el Sánchez-Pizjuán no alcanzarán bajo ningún concepto, esperando reconducir los contactos en estas últimas fechas de mercado.

Sobre ello se ha referido Marco Rose, técnico del conjunto germano. Algo que ha sorprendido mucho en Alemania, pues no es nada habitual que en el club de Dortmund respondan a este tipo de cuestiones. Unas palabras que, por otro lado, han sido entendidas por la prensa germana como una clara muestra de que todo está bastante encauzado y que sólo intentan conseguir la mayor posición de fuerza posible en la negociación.

"Thomas es un jugador del BVB. Siempre somos reacios a comentar los rumores, pero en ese caso puedo decir que no me ha llegado nada de ninguna forma y, en consecuencia, no hay nada que decir al respecto", dijo Rose.