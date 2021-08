Montiel: "Va a ser una competición muy sana con Navas".

El argentino Gonzalo Montiel, refuerzo del Sevilla FC para la 21/22, ha tenido que pasar una cuarentena de una semana tras llegar a la capital hispalense por protocolo covid. Cumplida, el lateral ya es uno más en la plantilla de Lopetegui: "Después de la cuarentena de siete días en el hotel ya he podido entrenar con el equipo. Aquí me han mostrado que este es un club hermoso y con mucha historia y estoy feliz de estar aquí. Eso me ilusiona mucho para seguir creciendo como jugador y seguir ganando cosas. Fue un poco duro y raro, pero ya estoy aquí y eso es lo importante. Los compañeros y el cuerpo técnico se han portado de diez conmigo y han venido a explicarme todos. Lo principal es el grupo y está todo muy bien. La adaptación me va a llevar poco, porque hay varios argentinos y también el idioma ayuda. Aquí tengo compañeros con los que he compartido en la selección y voy a aprovecharlo al máximo".

El lateral, procedente de River Plate, se refiere en los medios del club a su salto a Europa, algo para lo que ha tenido que trabajar duro con River: "Me costó mucho llegar a River Plate en Primera porque es un club top y hay que trabajar muy duro. A partir de ahí pude afianzarme y ganar títulos. Puedo decir que tengo mucha hambre de seguir ganando cosas aquí también. La familia me ha ayudado mucho aunque he vivido mucho tiempo lejos de ellos de pequeño, algo que me ha hecho aún más fuerte. Me costó mucho al principio alejarme de mis seres queridos y adaptarme en esos primeros años, pero poco a poco fue todo mejor, la pensión de River fue mi casa y allí me dieron todas las herramientas para llegar a Primera. Por momentos te planteas qué haces allí sin tu familia y tus amigos, pero yo tenía en la cabeza llegar arriba, triunfar y ganar cosas. Lo principal que me llevo de River es la gente, que es algo parecida a lo de aquí".

A la hora de definirse, Montiel se considera un jugador polivalente, aunque siempre ha sido lateral con River: "En inferiores jugué en bastantes posiciones, pero cuando llegué al primer equipo siempre he estado en el lateral. Es una posición a la que estoy acostumbrado y me gusta mucho jugar ahí. En River siempre decía que jugaría en la posición que me dijeran porque era un privilegio estar ahí. No tengo drama con eso. Tengo que mejorar bastantes cosas. Seguramente lo voy a hacer porque tengo grandes compañeros y en los entrenamientos voy a poder seguir potenciando lo mío".

Sobre su competencia con Navas en el costado derecho, dijo: "Me han hablado muchas cosas de él, ha ganado muchas cosas y como persona lo estoy conociendo y es extraordinario. Estoy contento por compartir equipo con él y va a ser una competición muy sana. Si podemos jugar juntos, aún mejor".

- LaLiga: "Claro que me han hablado los compañeros de esos partidos, que son muy calientes. Estoy deseando jugarlos. Yo físicamente estoy preparado. Acabé la Copa América y a los dos días volví a competir con River. Con el pasar de los días iré cogiendo más ritmo, pero no he parado y estoy preparado ya para jugar".

- Maradona: "Es un orgullo. Para mí es algo único jugar aquí y que también lo haya hecho Diego es algo especial".