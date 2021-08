Özan Kabak, en la agenda del Sevilla, pretendido por el Torino

Özan Kabak, central turco que está en la agenda el Sevilla FC en caso de que salga Jules Koundé, es pretendido por el Torino de la Serie A de Italia según ha adelantado el periodista Fabrizio Romano, el cual está especializado en el mercado de fichajes.



Según esta fuente, el 'Toro' busca un reemplazo por Lyanco Vojnovic, antiguo objeto de deseo del Real Betis que ha acabado en el Southampton de la Premier League por 7'5 millones de euros. Para ello, quiere hacerse con los servicios futbolísticos del otomano y le han ofrecido al Schalke 04, su actual equipo, una cesión por 1'5 millones de euros con opción de compra.





Torino have made a bid to sign former Liverpool centre back Özan Kabak. €1.5m loan fee plus buy option, Schalke refused as they want permanent deal. Talks on. ?????? #transfers



Newcastle are also interested in Kabak but no official bid yet.