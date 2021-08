Sevilla y Dortmund cierran, por fin, un acuerdo para el traspaso de Delaney

El 'Dicen que nunca se rinde' no sólo se aplica para los que se visten de corto. En las oficinas llevan a gala el lema del Sevilla FC, con su director deportivo como principal exponente. Monchi se ha vuelto a salir con la suya y, esta vez sí, ha alcanzado en la tarde de este martes un acuerdo con el Borussia de Dortmund para el fichaje del mediocentro Thomas Delaney, a quien espera poder anunciar este miércoles como el sexto refuerzo de la plantilla nervionense después de los de Dmitrovic, Lamela, Montiel, Austisson y Rafa Mir, que precisamente fue presentado hoy ante los medios.

Después de mucho tira y afloja, de darse mil veces por cerrado una contratación que parecía encallar entre tanto 'fleco', las ediciones sevillanas de ABC y Marca avanzaban por fin una 'fumata blanca' que ha podido ser confirmada por ESTADIO Deportivo de fuentes de la negociación. El Sevilla FC ha accedido a subir ligeramente su oferta inicial, la mitad de lo que comenzó pidiendo el Dortmund, y el danés reforzará durante las tres próximas temporadas (con opción a una cuarta) una posición en la que el omnipresente Fernando necesitaba ayuda y de la que aún podría salir Nemanja Gudelj.

Desde hace días, la llegada de Thomas Delaney (29 años) al Sevilla FC era sólo cuestión de tiempo. Tras arrancar jugando la Bundesliga, ni siquiera entró en la rotación para el técnico del Dortmund, Marco Rose, el pasado fin de semana. Además, justo después de caer con el Friburgo, el director deportivo de la entidad germana, Michael Zorc, admitía que estában cerrando su salida y que el Sevilla era el club implicado, lo que hace indicar que se encontraban en la fase final de la operación.

"Estamos negociando con el Sevilla", aseguraba Zorc en Sport1. "No puedo decir por el momento si sucederá algo más", reiteró, confirmando que la operación no estaba siendo nada sencilla, ya que se trata de un futbolista internacional con Dinamarca, que viene de cuajar una excelente Eurocopa, tasado en unos 15 millones de euros de valor de mercado por los portales especializados y, lo más significativo, por el que pagaron 20 millones al Werder Bremen hace sólo tres años y por el que comenzaron pidiendo 10 kilos.

La realidad es que el Borussia Dortmund quería cerrar cuanto antes la salida de Delaney y la posible de Bürki para poder acometer fichajes. Al menos así lo quiso dejar claro hace unos días Hans-Joachim Watzke, presidente del club, quien aseguro que no llegaría nadie hasta que no hubiera traspasos. No obstante, han intentado hasta el final sacar la mayor tajada posible por un futbolista que entraba ya en su último año de contrato y no contaba para Rose en una demarcación sobrepoblada en el Dortmund.

La oportunidad de mercado ha sido aprovechada por Monchi, que cierra su contratación por una cantidad fija cercana a los 6 millones de euros que podrían aumentar en un máximo de dos millones más en función del cumplimiento de diversos objetivos de diversa dificultad. Se espera que, por fin con apretón de manos entre clubes, el centrocampista danés vuele en las próximas horas a la capital andaluza para someterse al preceptivo reconocimiento médico y convertirse, por fin, en el mediocentro que tanto ansiaba Lopetegui.