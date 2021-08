Castro responde a la última oferta del Chelsea: "Koundé es jugador del Sevilla y los días se van acabando".

José Castro, presidente del Sevilla FC, ha sido el encargado de representar a los de Nervión en el Haliç Congress Center de Estambul, donde se ha llevado a cabo el sorteo de la Champions.



Allí, justo después de conocer a los rivales blanquirrojos en la máxima competición de clubes a nivel continental (Lille, Salzburgo y Wolfsburgo), el mandamás blanquirrojo ha sido cuestionado por el futuro de Jules Koundé y la posibilidad de que acabe recalando en el Chelsea en estos últimas días de mercado. Una cuestión a la que Castro ha sido tajante: "De momento Koundé es jugador del Sevilla. Lo que hemos hecho este año es reforzar, hemos fichado a seis futbolistas. Queremos tener un equipo potente. Nosotros siempre estudiamos las ofertas que puedan llegar. Pero los días se van acabando... De momento no hay nada".



Desde Londres han reactivado la maquinaria para intentar cerrar el fichaje de Koundé, con el que ya han llegado a un acuerdo, estando todo, ahora, a expensas del Sevilla FC. Desde Italia, esta misma tarde, el periodista Nicolò Schira, especialista en materia de fichajes, asegura que el cierre del acuerdo con el Sevilla FC está próximo y que Koundé firmará con el Chelsea hasta 2026 a cambio de 55 millones de euros. Una cifra que, sin embargo, se antoja exigua, habida cuenta de que el club de Nervión, en una reunión mantenida este mismo verano por parte de la cúpula de la entidad decidieran no vender al futbolista por menos de 70 millones de euros. Una postura que, por otro lado, viene en consonancia con lo ya hecho el verano pasado, cuando se rechazaron 55 kilos del City, que también intentó utilizar a Otamendi en la operación.





??? Jules #Koundè to #Chelsea from #Sevilla for €55M. Contract until 2026. #transfers #CFC