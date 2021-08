Delaney y Austinsson se estrenan como internacionales del Sevilla

El sueco Ludwig Augustinsson y el danés Thomas Delaney, dos de los últimos en llegar a la disciplina del Sevilla FC se estrenan como internacionales nervionenses. Ambos, fijos en sus respectivas selecciones desde hace años, han sido convocados este jueves para los compromisos del parón de la semana que viene y viajarán a tierras escandinavas para disputar los partidos previstos para la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Suecia, encuadrada en el grupo de España, recibirá precisamente a los de Luis Enrique el próximo jueves 2 de septiembre en Solna. Tres días más tarde jugarán un amistoso en Estocolmo ante Uzbekistán y cerrarán esta ventana FIFA con otro partido clasificatorio que tendrá lugar el miércoles 8 en Tesalónica ante Grecia. La selección de Augustinsson es actualmente segunda de grupo con dos victorias en dos partidos, solo superada por España, que tiene siete puntos aunque con un partido más.

Por su parte, Delaney sigue siendo un habitual en las listas del semifinalista de la pasada Eurocopa. El mediocentro, cuyo fichaje se hizo oficial este miércoles, arranca el miércoles 1 en Copenhague en un partido que medirá a Dinamarca y a Escocia. Luego, viajará a las Islas Feroe el sábado 4, mientras que el martes 7 afrontará el tercer y último compromiso, de nuevo en la capital danesa, esta vez ante Israel. Su equipo marcha líder del Grupo F con nueve puntos de nueve posibles y cuatro de ventaja sobre los hebreos.

Cabe recordar que durante el próximo parón, Lopetegui trabajará también sin los marroquíes Bono, Munir y En-Nesyri, citados por el combinado norteafricano; mientras que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y el 'Papu' Gómez han sido también citados por Argentina en medio de la polémica entre las principales ligas de Europa, FIFA y Conmebol que ha dejado en el aire las citaciones de los futbolistas suramericanos que juegan en el Viejo Continente.

La lista de internacionales aún podría aumentar más cuando se conozcan las convocatorias de otros seleccionadores como los de Serbia, con Marko Dmitrovic y Nemanja Gudelj como habituales. En la selección española, al margen de la sub 21 (Rafa Mir) y la sub 19 (Carlos Álvarez, Juanlu y Alberto Flores), Luis Enrique no contó con ningún sevillista para la pasada Euro2020 y ha continuado con esta misma tónica en la lista que ha dado este mismo jueves para la absoluta. Navas, Jordán o Suso, entre otros, tendrán que seguir esperando.