Montiel: "Vengo al Sevilla por cómo juega, su intensidad y el ir a buscar al rival"

Gonzalo Montiel, nuevo jugador del Sevilla FC, ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se mostró con ganas de jugar sus primeros minutos oficiales como sevillista y de sentir el apoyo de la afición. "Es parecido a Argentina, estoy esperando a jugar para escucharla", ha confesado un Montiel que por el momento se mantiene al margen del conflicto entre clubes y FIFA para saber si podrán viajar con Argentina o no: "Todavía no nos han comentado nada, primero pensamos en el partido del sábado y nada más".

Los argentinos le han facilitado la adaptación: "Me han comentado todo lo que es acá, me presentaron, se me ha hecho más fácil el día a día con ellos".

Por qué el Sevilla FC: "La clave es que es un equipo muy grande, me ha comentado que tiene mucha historia, es un club hermoso para poder competir, principalmente por cómo juega, la intensidad y el ir a buscar al rival, es lo principal que me llamó".

Sus retos en el club de Nervión: "Mi reto es seguir creciendo como persona, como jugador, trabajar día a día para seguir mejorando y tratar de ayudar al equipo. Vengo con mucha ilusión, humildad, trabajo y constancia, a dar todo de mí".

Cree que el Sevilla FC luchará por LaLiga: "Primero tenemos el partido del sábado ante el Elche, esto es partido tras partido y luego se verá".

La competencia con Jesús Navas: "Me he encontrado con Jesús, es una buena persona, me ha comentado mucho sobre el club, es un gran referente y ha ganado mucha cosas. Vengo a competir sanamente".

Por qué salta ahora a Europa y no antes: "Han pasado muchas cosas en este tiempo, surgió la opción del Sevilla, me pareció un equipo fabuloso y muy grande, estoy contento de estar acá, poder competir y crecer como jugador".