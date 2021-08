La respuesta de los minoritarios a los americanos: "Desestabilizan el club solicitando una junta para asaltar el poder".

Ante la propuesta de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC, realizada por 777 Partners (Sevillistas Unidos 2020 SL), Accionistas Unidos del Sevilla FC ha emitido un comunicado manifiestando lo siguiente:

Asalto al poder

La actuación de los americanos simplemente pretende asaltar al poder del Sevilla FC. No hay ninguna otra intención que reemplazar a la actual dirección, al modelo de éxito económico y deportivo dirigido por sevillistas para entrar en una etapa oscura que será el final de 131 años de gestión de la entidad por sevillistas.

Solo hay ambición económica. La propuesta de 777 Partners, encabezada por el desacreditado en la Junta General de 2020, Andrés Blázquez, solo pretende conseguir el cese del actual Consejo de Administración y disminuir el número de consejeros para obtener la mayoría. Cierto es que el Sr. José Castro tiene sus luces y sombras, pues fue un gran error de él, precisamente, introducir a 777 Partners en el accionariado del Sevilla FC para frenar la ofensiva compradora de Del Nido Benavente a partir de enero de 2018.

Del Nido posible colaborador necesario para los objetivos de los americanos

777 Partners (Sevillistas Unidos 2020 SL) sí está capacitado accionarialmente para solicitar convocatoria de Junta Extraordinaria, pero no para ganar la votación en la Junta Extraordinaria. No descubrimos nada si afirmamos que el capital que está detrás de 777 Partners para conseguir el asalto al poder es, muy probablemente, el de José María Del Nido Benavente. No es una novedad que Del Nido Benavente esté unido al capital americano, en 2020 lo intentaron materializar pero finalmente no lo hicieron porque se lo impidió la medida cautelar decretada judicialmente.

Accionistas Unidos es contraria a la presencia de capital ajeno al sentimiento sevillista

Accionistas Unidos se opuso a los americanos cuando supimos de ellos en primavera de 2018, como cuando entraron en el Sevilla FC de la mano de José Castro y ahora cuando se convirtieron en la oposición al Consejo porque suponemos que alguien le habrá garantizado importantes prebendas y rendimientos. Resulta obvio, que un grupo inversor americano no tiene sentimientos en el Sevilla FC. Los objetivos son de rentabilidad a corto o medio plazo y adueñarse del club.

Guerra de números y porcentajes

Se avecina una etapa en la que se expondrán la correlación de fuerzas que hay, y asistiremos a una fuerte confrontación por conseguir la mayoría accionarial, en teoría para defender al Sevilla FC pero que no es más que la ambición por el poder. SOLICITAMOS LA MOVILIZACIÓN DEL SEVILLISMO. Una vez más estamos ante un ataque al Sevilla FC que puede cambiar definitivamente el modelo de gestión centenario de nuestra entidad. Apelamos al sevillismo, a los accionistas para que activen sus títulos y agrupen con Accionistas Unidos para no dejar nuestro club en mano de extraños.