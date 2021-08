Lopetegui: "El Elche ya nos ganó el año pasado y bien".

Además de repasar los nombres propios de la actualidad del Sevilla FC, Julen Lopetegui ha mostrado sus sensaciones de cara al partido ante el Elche. "Ha sido una semana más corta y evidentemente la planificación es diferente, nos hemos adaptado para preparar de la mejor manera el partido de mañana, la semana ha ido bien, con el foco puesto en un partido durísimo, que ya nos ganó el año pasado y bien, ha mejorado en todos los aspectos, la continuidad de su entrenador, ahora juega con un sistema diferente aunque no sabemos y si volverá al 4-4-2, en todo caso es un rival difícil, ordenado y con recursos", ha explicado.

Y para muestra, su primer partido en casa ante el Athletic: "Contra el Athletic, uno de los equipos más en forma por su pretemporada, el Elche lo supera y merece ganar pero eso habla del nivel del rival de mañana. Tenemos que prepararnos muy bien para poder competir contra ellos".

Importante ganar antes del parón: "Ganar es importante siempre, no porque sea antes del parón lo es más, mañana es un partido muy complejo y difícil. Benedetto es una incorporación potente, Mascarell también, han recuperado a Piatti... Tienen un equipo más que interesante y debemos centrarnos en dar un alto nivel para poder competir con el Elche".

Qué Sevilla espera: "Los partidos son como los melones, hasta que los abres no sabes como salen... Pero vamos con la idea de competir y tener que hacer un gran partido para poder competir con ellos. La referencia en casa ante el Athletic es más que reseñable, nos van a obligar a dar un alto nivel y debemos estar preparados para hacerlo".

Qué opina de los rivales de Champions: "No seguí el sorteo, porque el que te toca, te toca... Luego me lo dijeron pero todos los rivales son complejos. No me paro en la Champions ahora. Está en campeón de la Ligue 1, el líder de la Bundesliga y un rival que estuvo a punto de eliminar el año pasado al Atleti pero ya hablaremos de la Champions".

El conflicto con los jugadores sudamericanos: "La opinión es la sensatez, los equipos tienen que dejar a sus jugadores pero siempre y cuando luego puedan competir con sus equipos, en este caso hay un conflicto clarísimo y es que no llegan para competir. Soplar y sorber no se puede a la vez. Todo dentro de unas fechas lógicas y razonables, la postura de los clubes es absolutamente entendible, no veo un acuerdo que no sea en base a la sensatez de todo el mundo".