Lopetegui y la lista para Elche: Koundé, Delaney, Ocampos, Bono...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha repasado la situación de la plantilla poco antes de viajar rumbo a Elche esta misma tarde, para la que cuenta con dos bajas seguras, alguna duda por molestias y la presencia o no de Koundé ante los rumores de una última intentona del Chelsea por ficharlo en las próximas horas. "El entrenador del Sevilla tiene que estar preparado para varias cuestiones, una de ellas es ganar los partidos en todas las competiciones que participamos y también trabajar y fomentar el desarrollo y el talento de Jules Koundé, que llegó siendo un niño y ahora es internacional por méritos propios. Ese trabajo hace que los chicos como Jules tengan su cuota de mercado, qué va a suceder, no lo sé. Si Jules sale nos quedaremos con dos centrales y eso es un problema, pero confiamos plenamente en Monchi, aunque como digo, no sé qué va a pasar... Nuestro foco está en el partido del Elche de mañana, todo lo demás es un foco que no nos interesa", ha explicado sobre la situación del francés.

En cuanto a otra bajas, como las de Ocampos y Óliver Torres, el vasco ha comentado: "La lesión de Lucas está durando más tiempo de lo que deseábamos todos, vamos a ver cómo evoluciona... Es un jugador importante y esperamos que esté cuanto antes para ayudarnos. Óliver tampoco está a disposición, no ha entrenado, como Lucas, tenemos algún problemilla con algún otro jugador y ya veremos".

Los que sí podrán estar ante el Elche son Thomas Delaney y Bono: "Delaney viene de hacer pretemporada con normalidad, si está el tránsfer estará a disposición de nuestra elección. Bono está bien, tenemos dudas en algunas posiciones pero que no voy a decir, esta tarde cerraremos la convocatoria".