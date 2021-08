Monchi analiza la plantilla, De Jong, Ocampos, el aplazamiento ante el Barça...

Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, abordó todos los temas de actualidad frente a los medios de comunicación deportivas horas antes de que dé por finalizado el mercado de fichajes, El ejecutivo de San Fernando no esquivó ninguna cuestión.

- Sobre la petición de aplazar el Sevilla FC - FC Barcelona

Estamos esperando el fallo del comité. Hemos pedido el aplazamiento del partido. El Sevilla FC es el club más perjudicado. Espero que impere la cordura y se aplace el partido en defensa de un club que siempre se ha mostrado partidario de defender los partidos de selecciones. Sólo espero que se entienda la situación. Los jugadores llegarían ni 24 horas antes del partido.

- ¿Por qué la rueda de prensa horas antes de acabar el mercado?

La decisión de adelantar la rueda de prensa es porque mañana me voy de vacaciones a las 8 de mañana.

- Ocampos

Que el Sevilla no dé partes médicos se debe a decisión del director deportivo. El detalle más pequeño puede ser clave para el equipo. Lucas tiene una pequeña lesión y esperemos que esté lo antes posible a disposición del entrenador.

- Objetivo: Clasificación Champions y posibles rivales

El Sevilla sin estar al cien por cien satisfecho, y asumo la responsabilidad porque tengo total autonomía, creo que hemos hecho una buena plantilla con el objetivo de pelear e intentar sentar la clasificación de la Champions. Que no va a ser fácil. Getafe, Villarreal, Betis, Valencia, Real Sociedad lo han hecho bien. Va a ser una dura competencia por el cuarto puesto. Va a ser un objetivo difícil para igualar.

- Un mercado de gran desgaste físico y mental

Es el mercado que más desgate he tenido a nivel de tiempo y mental. Un mercado difícil, no sé si el más complicado. Desgaste físico y mental porque también hemos tenido que jugar con variables que hasta ahora no teníamos.

- Descartes (Pozo, Amadou, Gnagnon€)

Habrá movimientos con alguno de esos nombres. Todos han tenido opciones de salir. Otros en defensa de sus derechos no lo han aceptado y no soy nadie para obligar. Faltan pocas horas y no va a faltar dedicación y tiempo para encontrarles sitio.

- Plantilla

No estoy contento porque creo por todos los problemas que hemos tenido. Central: tenemos tres y hay otros jugadores de la plantilla y la cantera que pueden jugar de forma puntual. Con nuestras limitaciones y recursos tenemos una plantilla interesante. Si se consiguen resultados es buena y sino no. Las plantillas son buenas o malas a final de temporada.

- Lista de Champions

No se ha comunicado la lista de Champions porque queda mercado. Tenemos hasta el día 2 para comunicarla. Será una plantilla competitiva e intentar clasificarnos a la siguiente fase. Que no será fácil.



- Luuk de Jong y el PSV

De Jong ha sido el que no ha querido ir al PSV porque está convencido de que puede aportar. Es un magnífico profesional. Ha habido movimientos en torno a él y otros jugadores. Tenemos tres buenos delanteros.

- Una plantilla con alternativas

Es una plantilla que hemos intentado dotarle de las máximas posibilidades para que el entrenador pueda rotar y cambiar sin perder competitividad. Sabremos si hemos obtenido éxito cuando acabemos la temporada. Nuestro objetivo es repetir la clasificación para la Champions que va a ser muy difícil.