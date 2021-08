Monchi: "Koundé sólo podría salir si hoy pagan su cláusula"

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, ha querido hacer balance de la planificación deportiva del Sevilla FC 21/22, con unas horas todavía por delante para el cierre del mercado. Como era de esperar, el de San Fernando ha sido cuestionado por el futuro de Koundé y las negociaciones con el Chelsea a lo largo de las últimas semanas. "¿Posibilidades de que salga Jules (Koundé) en estas últimas horas? Sí, al igual que cualquier otro jugador de la plantilla, si llegan pagando su cláusula. Las posibilidades de que salga Koundé es que pague la cláusula", apostilló el de San Fernando.

Junto a ello, Monchi ha seguido explicando los movimientos del Chelsea, con una oferta forma recibida el pasado miércoles y una contraoferta sevillista con fecha tope hasta el viernes por la noche: "Ha habido movimientos. Mucho interés. Al jugador le gustaba el Chelsea. Llegó una oferta el miércoles con una cantidad que no satisfacía nuestras exigencias y dependiendo de una venta de un jugador suyo. La oferta no respondía al momento, condiciones ni cantidades. Hablamos del día 20 para escuchar ofertas. Llegó la oferta, contraofertamos y no ha habido respuesta. Desde el viernes noche no ha habido negociación".

"A raíz de esa oferta, la decisión de que el jugador no viajará a Elche es de todas las partes", explicó Monchi: "Jules no es un superhéroe. Es normal que se le genere alguna duda si llegan ofertas del City o el Chelsea. Pidió tiempo, él estaba dispuesto a jugar. Y el entrenador y nosotros decidimos que no, porque queríamos que todos estuvieran concentrados par un partido importante".