Monchi, sobre las salidas: "Hay alguna cosa abierta para hoy, pero no implican entradas"

Junto a las explicaciones dadas sobre Koundé y su negociación con el Chelsea, Monchi también se ha referido a los detalles de este último día de mercado, con varias cosas abiertas en temas de salidas. Junto a ello, el de San Fernando no se mostró cien por cien contento con lo conseguido a 31 de agosto. "Hay un grado de satisfacción mayor que aquel día (a comienzos de verano). No hay un grado de satisfacción completo. No estoy cien por cien contento con la planificación. Comenzamos esto con una reunión en mayo y de aquello se ha conseguido cosas, con esfuerzo y confianza de todos, pero ha habido matices de no conseguir la perfección. Sobre todo, por el límite salarial, el exceso de número de jugadores y por una salida de jugadores que no se ha producido", ha comentado Monchi.

En lo que respecta a los descartes, con hombres como Pozo, Gnagnon o Amadou, ha explicado que podría haber alguna novedad en las últimas horas, aunque no en todos los casos: "Sí, hay alguna cosa abierta pero no implican entradas. Tres cosas que pueden surgir, pero todo es difícil. Había un plan inicial con un cambio de fisionomía de plantilla que no es queja de rendimiento. Había planes de sacar jugadores importantes y claves. Esas salidas no se han producido y se quedan. Van a seguir siendo importantes".

Sobre los refuerzos y la pregunta de si eran primeras opciones, dijo: "Los jugadores que están aquí, los seis que han llegado, han pasado los filtros del departamento de scouting e I+D. Están aquí gracias al esfuerzo del club y seguramente que están por encima de las expectativas del club".