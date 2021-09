Lo que no sabes sobre la salida de De Jong; así gestionó su último día de mercado

Un cierre de mercado de locura para el Sevilla FC y Monchi, que estuvo hasta el último segundo trabajando en la salida del neerlandés Luuk de Jong al FC Barcelona. Una operación que estuvo a punto de truncarse instantes antes de que se llegara al 'deadline' y que lo tuvo en vilo varias horas después, mientras que LaLiga completaba la validación de la operación.



"El otro día hubo unas declaraciones del entrenador del PSV, al que no voy a corregir. De Jong ha sido el que no quería ir al PSV porque piensa que puede aportar y estoy convencido que puede aportar. Es un magnífico profesional, dentro de un vestuario magnífico. Es de los que a uno les gusta tener dentro del grupo", comentó Monchi varias horas antes, durante la rueda de prensa ante los medios que dio este pasado martes para analizar la planificación deportiva del Sevilla FC 21/22.



Y no faltó a la verdad el de San Fernando. Pues De Jong dijo 'no' al PSV y al resto de ofertas que le llegaron a lo largo de todo el verano, y especialmente en las últimas 48-72 horas de mercado. El internacional holandés confiaba en seguir en el Sevilla FC de Julen Lopetegui a pesar de que la idea del club era otra desde que comenzó el verano. Con la llegada de Rafa Mir, su papel sería el de tercer delantero. Justo el mismo que vivió Carlos Fernández el curso pasado, aguantando solo hasta enero.



Pero no le importaba. No quería salir. Así se lo hizo saber al club en varias ocasiones y así lo comentaba su representante siempre que preguntaban por su situación. 'No es delantero para salir así el último día de mercado', llegó a asegurar el empresario cuando a De Jong se le abrieron las puertas de la Ligue 1 antes de que la opción azulgrana acabara de tomar fuerza. Y es que tanto De Jong como su entorno sabía que el FC Barcelona podría acabar siendo una opción hasta última hora, tal y como ESTADIO Deportivo avanzó y acabó resultando.



Al Barcelona no se le dice que no, a pesar de que su papel, quizá, no sea a priori mucho más protagónico que en Nervión. Sobre la mesa del conjunto azulgrana desde mediados de agosto, en 'Can Barça' no acababan de cerrar las prioridades para su delantera, al mismo tiempo que estaban obligados a aligerar masa salarial. Y llegó la llamada.



De Jong, del gusto de Koeman, quien ya lo había convocado con la 'Oranje', lo veía con buenos ojos, amén de ser una operación a la baja con respecto a otros futbolistas. El Sevilla FC no puso resistencia, al igual que tampoco lo había hecho anteriormente con todos los intereses llegados por el delantero. Pero esta ocasión era el ariete el que decía 'sí' a la opción de salir a última hora. De Jong no es delantero para salir el último día de mercado... a no ser que te llame el Barça.



Finalmente, una cesión por un curso en la que el Sevilla FC se ahorra su ficha, de unos 2'5 millones de euros netos, e ingresa una ligera cantidad por el préstamo; estre 1 y 2 millones de euros. En total, una operación de unos 4 millones de euros o algo más con la que Lopetegui se quita de encima, también, a un delantero con el que no contaba de inicio, aunque hubiera sido uno más de la plantilla de haberse quedado.





