Koundé habla de precio y valor... en sus redes sociales

Jules Koundé no ha salido del del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes. Con un acuerdo personal con el Chelsea hasta la campaña 2026, el francés esperó hasta última hora que el equipo de Roman Abramovich hiciera un esfuerzo definitivo y pagará los 80 millones de euros que exigía la dirección deportiva del Sevilla FC liderada por Monchi. Justo lo que marca su cláusula de rescisión.



Por motivo de ese posible traspaso, al final frustrado, el galo no viajó a Elche para disputar el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga y que finalizó con empate a uno.



Ahora, en pleno parón de selecciones y concentrado con Francia, Jules Koundé ha hablado, a través de sus redes sociales, sobre valores y precio. Un mensaje enigmático que ha generado algún malestar entre la afición sevillista.





You know the price of everything but the value of nothing #CLB