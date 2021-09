Guinea Ecuatorial 'ficha' en la cantera del Sevilla FC

El crecimiento deportivo del Sevilla FC le ha llevado a aumentar el número de internacionales en su disciplina, convirtiendo cada parón de selecciones en un auténtico éxodo de jugadores, una diáspora que alcanza, incluso, a sus escalafones inferiores. Así, se marcharon con sus respectivos combinados nacionales Koundé, Dmitrovic, Gudelj, Bono, En-Nesyri, Munir, Augustinsson, Delaney, Papu Gómez, Acuña y Montiel, una lista a la que hay que sumar uno más: Néstor Senra.

Guinea Ecuatorial ha llamado por primera vez al canterano sevillista, que, a sus 19 años (primero sénior), es el actual capitán del Sevilla C. El potente lateral derecho, de esta forma, luchará con la 'Nzalang Nacional' por un billete para el próximo Mundial de Qatar 2022. El

Juan Micha, seleccionador del combinado de la antigua colonia española, no ha dudado en contar con la joven promesa nervionense, cuyo padre es guineano, y, de esta forma, participará de nuevo a buen seguro en el próximo compromiso ante Mauritania el 7 de septiembre. Ya este viernes, Néstor debutó con el combinado centroafricano en la derrota ante Túnez (3-0), sustituyendo a once minutos del final a Luis Meseguer. No hay que olvidar que el próximo año se disputa también la Copa de África, por lo que Senra aspira a ganarse la confianza de su seleccionador y poder estar en la cita más importante de selecciones del continente.

Futbolista criado en la Carretera de Utrera, el lateral afronta su primer año sénior tras cumplir su etapa juvenil, aunque la pasada temporada ya se estrenó con el segundo filial sevillista. A la espera de comenzar la competición oficial con su equipo, Néstor Senra luchará por hacerse con un puesto en su selección, en la que militan jugadores como el cadista Akapo o el ex del Mallorca Nsue.