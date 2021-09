La "urgencia" del CSD para decidir sobre el Sevilla FC-Barça y el Villarreal-Alavés

Salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, este lunes tampoco se conocerá definitivamente si el Sevilla FC-Barcelona y el Villarreal-Alavés de la cuarta jornada de LaLiga se disputarán este sábado (21:00 y 18:30 horas, respectivamente) o, como ha solicitado el propio organizador de la competición, quedan aplazados hasta nueva orden. Y es que el Comité de Competición rechazó esta reubicación en otra fecha al entender que no poder contar con los internacionales americanos no era motivo suficiente para hablar del agravio que sí vislumbra la patronal de los clubes (por la tardía vuelta de los jugadores), que pasó el Granada-Betis a las 22:00 horas del próximo lunes 13 de septiembre, ya que el choque entre los heliopolitanos y el Celtic de Glasgow, correspondiente al estreno en Europa League, no se disputa hasta el jueves 16 (18:45 h), mientras que castellonenses y nervionenses juegan el martes 14 sus duelos de Champions (21:00 y 18:45, respectivamente), por lo que no es posible retrasarlos respetando el tiempo mínimo de descanso.

De alguna forma, la RFEF se ha inhibido de la decisión, por lo que, al tratarse de una decisión competicional, no disciplinaria, será innecesario acudir a Apelación o al TAD, sino que directamente será el Consejo Superior de Deportes quien dictamine. Y, según apunta 'Iusport', estudiará "por la vía de urgencia" el recurso presentado este viernes por LaLiga ante el 'no' del primer peldaño de la justicia deportiva, tras la solicitud inicial datada el 29 de agosto pasado. Con todo, sigue sin conocerse el fallo, pues el CSD quería escuchar a las partes, lo que habrá ocurrido seguramente este lunes 6 de septiembre, primer día hábil, por lo que debe ser mañana martes cuando se dé a conocer si el Sevilla FC-Barcelona y el Villarreal-Alavés se juegan o no este fin de semana.