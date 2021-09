La solución de Sevilla FC y Alavés a la prolongación del parón liguero otra semana

El CSD ha desoído al Comité de Competición de la RFEF y atendido la solicitud de LaLiga de aplazar los encuentros de la cuarta jornada del torneo doméstico Sevilla FC-Barcelona y Villarreal-Alavés, previstos inicialmente para la tarde-noche del próximo sábado, concediendo la suspensión cautelar de los mismos para que no se produzca un agravio con el resto de clubes que tienen internacionales correspondientes a selecciones de la Conmebol, pues no es seguro su retorno a tiempo y en plenas condiciones para afrontar los citados encuentros, que no se pueden retrasar al lunes, como sí se ha hecho con el Granada-Real Betis, pues tanto nervionenses como castellonenses disputan su compromiso de Champions League el martes 14 de septiembre.

Para los cuatro conjuntos implicados, por ende, el parón de este mes se alarga a tres semanas, con el consiguiente menoscabo de la preparación, aunque el Sevilla FC y el Alavés han reaccionado rápido y solucionado el problema mutuo con la disputa de un choque amistoso este jueves 9 a partir de las 20:30 horas. Será a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque podrá seguirse en directo por los medios oficiales blanquirrojos, también por la TV. Y será un duelo con la particularidad de contar con dos tiempos de 60 minutos, al estar tanto Julen Lopetegui como Javi Calleja conforme con una carga de trabajo de esa enjundia a esta altura del 'impasse'.