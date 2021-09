Sarabia explica por qué fichó por el Sporting (y no por el Sevilla)

Monchi estuvo trabajando en el mercado hasta última hora para intentar reforzar el ataque con un extremo con llegada al área y gol. Nombres como Guedes, Sarabia o Tecatito, quien queda libre a final de temporada, fueron algunos de los que sondeó el de San Fernando para el Sevilla FC de Julen Lopetegui.

Finalmente, por diversas cuestiones, no se concretó ninguna operación en esa línea, firmando el último día de mercado Pablo Sarabia por el Sporting de Portugal. El exsevillista, que deseaba volver a LaLiga, veía con muy buenos ojos la opción de retornar al Sánchez-Pizjuán, al mismo tiempo que el PSG deseaba darle salida para aligerar fichas.

Ante la imposibilidad de acabar haciéndolo en el Sevilla FC, al que fue ofrecido y que estudió la posibilidad con agrado, lo hizo en Lisboa, pasando a formar parte del vestuario del actual campeón de la Liga NOS y donde participará en la Champions.

Así explica el propio Sarabia por qué firmó por el Sporting (y no por el Sevilla FC). "Quiero jugar, disfrutar del fútbol. Estoy en una fase muy buena y quiero jugar. No sé cómo afectará mi presencia en la selección, pero quiero seguir desarrollando mi fútbol, ??que es como me divierto y espero seguir viniendo", comentó el madrileño, quien se está convirtiendo en un fijo en los planes de Luis Enrique, de ahí que en año de Mundial sea básico el poder disfrutar de contnuidad con su equipo: "Seguir una carrera en Portugal no garantiza nada en la selección, pero es un paso importante para seguir creciendo y evolucionando como jugador. Quiero jugar, es fundamental para mí, sentirme bien conmigo mismo, y en París fue muy difícil. Fue la decisión correcta".