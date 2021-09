Sevilla FC-Alavés: crónica en directo, resultado, minuto a minuto y goles

Sevilla FC y Deportivo Alavés, dos de los equipos que no tendrán jornada este fin de semana tras los aplazamientos solicitados por LaLiga y aceptados (de manera cautelar) por el CSD, se pusieron de acuerdo para disputar este jueves un amistoso a puerta cerrada en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para no estar tanto tiempo sin competir, especialmente el cuadro 'babazorro', que ya no tendría compromiso oficial hasta dentro de 9 días (el sábado 18-S se enfrenta a Osasuna), más de tres semanas después del último, ya que los nervionenses compiten el próximo martes en Champions.

Será un duelo novedoso en cuanto a su fórmula, pues se jugarán dos tiempos de 60 minutos, por lo que se prolongará durante dos horas. Un buen banco de pruebas tanto para Julen Lopetegui como para Javi Calleja. ESTADIO Deportivo les informará puntualmente de todas las novedades del encuentro.

FICHA TÉCNICA.-

Sevilla FC: Dmitrovic; Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik, Juan María; Fernando, Óscar Rodríguez, Rakitic; Suso, Idrissi y Rafa Mir

Deportivo Alavés: Sivera; Martín Aguirregabiria, Miatzga, Lejeune, Rubén Duarte; Pellistri, Pina, Manu García, Luis Rioja; Sylla y De la Fuente

Árbitro:

Goles:

Incidencias: Encuentro amistoso a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.