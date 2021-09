¿Cómo afecta el covid a un futbolista profesional? Suso explica lo mal que lo pasó.

El Sevilla FC sufrió un brote de coronavirus en su vestuario que le ha impedido a Julen Lopetegui tener a todos sus pupilos disponibles en este inicio de temporada, prácticamente hasta el parón por selecciones. El técnico vasco, de hecho, no ha podido trabajar sin ninguna baja hasta esta misma semana, de cara a la preparación del debut en Champions frente al Salzburgo este pasado martes en el Sánchez-Pizjuán (1-1).

Al respecto se refirió uno de los integrantes del plantel sevillista que más ha sufrido los inconvenientes del covid, un Suso que lo ha pasado realmente mal, como él mismo ha reconocido.

"El covid lo pillé bastante mal. Tuve todos los síntomas posibles. El olfato, la garganta... Lo pasé bastante chungo. En mi primer partido, contra el Getafe, me costaba todo. Después me encontraba caliente, me dolía la cabeza... Son secuelas del virus", explicó el futbolista gaditano en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones.

De ahí que Suso no tenga duda sobre la importancia de vacunarse: "Lo pasé mal, no me quiero imaginar si no llego a estar vacunado..."