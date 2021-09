Cuando Gnagnon y Amadou pudieron firmar por el Cádiz.

Ibrahim Amadou y Joris Gnagnon son los dos jugadores de la primera plantilla del Sevilla FC que se han quedado sin ficha, a la espera de resolver su situación. Dos fichajes de Joaquín Caparrós como director de fútbol del Sevilla FC que nunca acabaron de dar como sevillista el rendimiento esperado.

De ahí que el pivote haya vivido de cesión en cesión, mientras que el zaguero optara por quedarse ya el curso pasado en Nervión, donde tan sólo tuvo una efímera participación en Copa. Y es que Gnagnon lleva prácticamente dos años parado, teniendo en cuenta que el curso pasado no contó para Lopetegui y que el anterior, con motivo de la pandemia, vio finalizada su temporada en marzo, ya que la Ligue 1 (estaba en préstamo en el Rennes) no se retomó.

Un rosario de cesiones en ambos casos que bien se podría haber ampliado el curso pasado, como explica Óscar Arias, ex director deportivo de Sevilla FC y Cádiz, entre otros, en una entrevista con La Colina de Nervión. Y es que Arias trabajó en que ambos futbolistas pudieran vestir de amarillo, lo que nunca acabó dándose: "Sí, se llegó a hablar, pero bueno. Al final no se pudo llevar a cabo ninguno. Alguno por la negativa del jugador, que tenía otras expectativas. Finalmente, ninguno de esos dos casos se pudo sacar adelante".

También se refirió Arias durante la citada entrevista a la posibilidad de que Bryan Gil, hoy en el Tottenham, hubiera militado en préstamo en el Cádiz, en lugar de ir al Eibar: "No llegó a estar cerca en ningún momento. Yo planteé esa situación al técnico (Cervera), con la posibilidad de que Bryan iba a salir cedido, antes de hacer ninguna gestión. Como es lógico, no iba a ponerme a hablar con Monchi de una negociación de un jugador para que luego el entrenador no lo quiera. Entonces, le propuse esa posibilidad y él no lo quiso. Era un perfil de jugador que no le gusta y decidió optar por otro futbolista. Entonces no se hizo ningún tipo de contacto y se dejó pasar".