El humilde club galo al que el traspaso de Koundé le habría solucionado dos años de presupuesto.

Jules Koundé ha protagonizado uno de los grandes culebrones del verano en clave sevillista. Habiendo negociado su traspaso al Chelsea hasta el epílogo del mercado, tensando en cierta parte las negociaciones al final, cuando se borró de la convocatoria para el partido de LaLiga ante el Elche, el joven zaguero francés seguirá una temporada más, como mínimo, en Nervión.

Eso, si el Chelsea no acaba viniendo a por él con el dinero suficiente en enero, como vienen avisando desde Inglaterra en los últimos días. En cualquier caso, la oferta del conjunto londinense por el internacional francés fue insuficiente y Koundé es uno más para Lopetegui.

Así lo explicó el propio Monchi el pasado 31 de agosto: "Ha habido movimientos. Mucho interés. Al jugador le gustaba el Chelsea. Llegó una oferta el miércoles con una cantidad que no satisfacía nuestras exigencias y dependiendo de una venta de un jugador suyo. La oferta no respondía al momento, condiciones ni cantidades. Hablamos del día 20 para escuchar ofertas. Llegó la oferta, contraofertamos y no ha habido respuesta. Desde el viernes noche no ha habido negociación".

Sin embargo, no son Koundé y su entorno íntimo los únicos perjudicados en este fichaje frustrado. La Brede FC, club que milita en la primera regional francesa, sexta categoría gala, también ha lamentado mucho que Monchi y el Sevilla FC no hayan cedido en las negociaciones. Y es que le correspondía un 1% de la cuantía del traspaso por derechos de formación, después de haberlo tenido en sus filas entre los 12 y os 15 años.

Así lamentaba Tony Gómez, presidente del modesto club amateur, que la operación finalmente no se hubiera cerrado. "Podríamos haber hecho cosas con esos 450.000 euros. Serían unos dos años de funcionamiento del club", apostilla Gómez en una entrevista con Sud Ouest, en la que tasaban el hipotético fichaje en 45 millones de euros. Una cuantía, lógicamente, a todas luces insuficiente para los intereses sevillistas.

Con una cláusula de 80 millones de euros, la intención del Sevilla FC es vender a Koundé por una cuantía próxima a los 70 millones de euros como mínimo. De acabar consiguiéndolo, una buena noticia a buen seguro para la Brede FC, que ya recibió en 2019 un cheque por valor de 167.000 euros, con motivo del fichaje de Koundé por el Sevilla FC.