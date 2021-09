La carta de Accionistas Unidos a Pasko recomendándole la salida de 777 Partners del Sevilla

La asociación sin ánimo de lucro Accionistas Unidos del Sevilla FC ha enviado una carta con un dossier a Steven Pasko, principal inversor de 777 Partners, con domicilio en Miami, Estados Unidos. La misiva, firmada por el portavoz de Accionistas Unidos, Francisco López, comienza explicando quienes son Accionistas Unidos y posteriormente en cinco puntos detalla lo ocurrido desde la llegada, en 2018, de 777 Partners al Sevilla FC.

El objetivo es que Pasko sepa la "nefasta gestión" de sus representantes en Sevilla porque se temen que no está bien informado de la realidad:

"1.- Nos sorprende su decisión de invertir en nuestro club. Consideramos que la inversión no es bienvenida en nuestra ciudad, ni ha tenido buena acogida por parte de nuestra base de aficionados y accionistas. Entendemos que su representante español no le ha informado sobre las características especiales de este Club y sus aficionados.

2.- Desde que tuvimos conocimiento de la incorporación de Sevillistas Unidos 2020 SL a la Junta Directiva del Sevilla FC, nuestra Asociación ha impulsado múltiples iniciativas para evitar maniobras especulativas con el patrimonio corporativo de nuestro club, especialmente en lo que respecta al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

3.- Accionistas Unidos junto a la Federación de Peñas Sevillistas "San Fernando" conseguimos que todos los partidos políticos del Parlamento de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla hicieran sendas declaraciones institucionales, aprobadas por unanimidad, contra cualquier modificación urbanística en los terrenos propiedad del Sevilla FC, lo que evitará cualquier expectativa especulativa. Estamos convencidos de que usted y sus socios desconocen esta realidad.

4.- El sevillismo encabezó una manifestación de rechazo contra su filial "Sevillistas Unidos 2020 SL" en una marcha de protesta celebrada el 15 de diciembre de 2018, bajo el lema "EL SEVILLA NO ESTÁ EN VENTA". La prensa y el resto de medios de comunicación difundieron esta movilización por toda España.

5.- En la Junta General de Accionistas del Sevilla FC, celebrada el pasado 4 de diciembre pasado, su sociedad afiliada "Sevillista Unidos 2020 SL", fue expulsada del Consejo de Administración por abrumadora mayoría en la Junta General, única a la que asistió su representante D. Andrés Blázquez tras tres años de gestión."

La carta continúa con tres párrafos muy aclarativos, con mensajes muy directos, para que el Sr. Pasko conozca, de primera mano, donde está invirtiendo sus fondos, dicen así:

"El Sevilla FC existe desde 1890. Esa experienciaa nos proporciona la madurez suficiente para no escuchar mensajes de sociedades opacas, como la suya, que no es consciente de la pasión y los sentimientos de la afición por nuestro club. Su inversión y objetivos no tienen futuro en Sevilla. La decisión coherente y razonable sería negociar para conseguir la salida del paquete accionarial que posee, devolviéndolo a los seguidores del Sevilla; donde siempre debería haber permanecido. Los aficionados del Sevilla FC ya han rechazado y expulsado otras inversiones especulativas en el pasado que, como usted, intentaron hacer negocios con nuestro club. Sabemos cómo hacerlo, usted y su sociedad 777 Partners no serán una excepción."

Para concluir, Accionistas Unidos remata el texto con una frase concluyente y tajante: "Esperamos de usted, Sr. Pasko, haga una declaración oficial de la retirada de nuestro club."