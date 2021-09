Rafa Mir, ante su ex: "Elegí al Sevilla, la mejor opción"

Rafa Mir estaba, en el mes de junio, en todas las quinielas del Valencia. Se le incluía en un posible intercambio por Guedes -lo lleva el mismo agente- o en calidad de cedido. Y el hecho de que se hubiera formado y debutado en la elite con el club del Turia hacía pensar que su regreso era posible.

Finalmente, el equipo che se quedó fuera de la puja, aparecieron clubes con mayor potencial y acabó en un Sevilla FC donde comparte posición con En-Nesyri y en el que, poco a poco, está entrando en el conjunto de Lopetegui.

Mañana será uno de los grandes protagonistas del choque que enfrenta a valencianistas y sevillistas en el Sánchez-Pizjuán, en el que Mir espera estrenarse como goleador con la camiseta de su nuevo club.

"Tengo muchas ganas de marcar. Estoy cerca, estoy trabajando fuerte para ello, he tenido unas cuantas ocasiones entrando en las segundas partes y seguro que mi gol llega pronto que llevo 4 partidos, no 500", asegura en una entrevista con Superdeporte, donde afirma que le quiere ganar al Valencia y marcarle, aunque no lo celebraría por respeto.

"Quiero ganarle al Valencia y marcar, pero tengo un grandísimo respeto al club, tengo muchos amigos y, si marco, no lo celebraría", aseguraba el murciano, quien vivirá un partido "muy especial" y tendrá a su familia en la grada viéndole.

En cuanto al encuentro en sí, no lo ve nada claro, aunque espera ganar. "Creo que va a ser partido muy disputado, va a ser un partido de tú a tú. Veremos qué pasa", indicaba, al tiempo que no se mojaba con un marcador: "Mientras gane el Sevilla... todos me van bien, aunque le deseo lo mejor a ese club que tanto quiero, que me críe allí y espero que tengan una grandísima temporada".

En este sentido y dado que el Valencia también había estado en la pugna por su fichaje, Rafa Mir tampoco quiso mojarse, aunque tiene claro que hizo la mejor elección. "En las conversaciones no sé que pasó, solo hablo de mi club que es el Sevilla. Tenemos una buena relación con la gente del Valencia, tengo un gran cariño a los directivos y a la afición, pero al final uno tiene que tomar decisiones y decidimos entre todas las ofertas que teníamos que Sevilla era la mejor opción para seguir creciendo como futbolista. (...) Al final el Sevilla me demostró mucha confianza y muchas ganas de tenerme aquí y para mí fue muy importante a la hora de tomar esa decisión. Éste es uno de los clubes top de Europa y del mundo y decidí dar este paso adelante en mi carrera".

En cuanto a su adaptación, se ve cada día mejor. "Llevo aquí cuatro partidos, estoy trabajando bien, estoy cogiendo conceptos, estoy adaptándome a este nuevo el club, al final el que decide es el míster, pero yo estoy preparado para lo que sea", afirma el levantino, quien cree que se va acomodando muy bien. "Estoy bien. Hay grandes futbolistas, muy buena gente en el club y en el vestuario. Y eso es muy importante para poder adaptarte a un sitio. Es un cambio importante, un paso adelante más en mi carrera, estoy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar a hacer goles".

Y también ve mejor al equipo, pese a que los dos últimos empates hayan generado dudas y a que dé la sensación de que no ha empezado bien la temporada. "El equipo ha empezado bien, pero viene mucha gente que ha llegado de las selecciones, que está cogiendo la forma, creo que es un periodo para conocernos y crear esa base fuerte para todo el año. Y en eso estamos, Los resultados están ahí. Seguimos invictos todavía y estamos en una línea de trabajo", subrayaba.