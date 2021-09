Lopetegui sólo tuerce el gesto por la lesión En-Nesyri: "No parece poca cosa"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, acabó el partido ante el RCD Espanyol "satisfecho por los tres puntos, por la actitud y por la mentalidad" demostrada por sus pupilos en un trabajadísimo encuentro en el que tuvo que jugar la última media hora con un jugador menos por la expulsión de Delaney. Además, se volvió a lesionar En-Nesyri, aspecto en el que el técnico vasco se mostró bastante más preocupado, a la espera de que este domingo se le practiquen pruebas más exhaustivas para conocer el alcance exacto.

"Tenemos que esperar la valoración de mañana. Tenía molestias y dolor. No parecía poca cosa. Esperemos que sea menos (de lo que parece). Es algo muscular", explicaba Lopetegui en la rueda de prensa posterior al choque ante el Espanyol, que el Sevilla FC venció por 2-0, con goles del propio En-Nesyri y de su sustituto tras la lesión, Rafa Mir, para el que también tuvo elogios: "Al margen de los goles, el trabajo colectivo que hace nos ayuda mucho".

"Hemos sido superiores. Hemos jugado bien. La segunda parte es lo que tiene el fútbol de elite. Quedarte con uno menos con 30 minutos es una desventaja enorme. Hemos hecho un esfuerzo muy bueno. Lo hemos hecho muy bien y creo que hemos merecido los tres puntos", ha sentenciado el de Asteasu que no se para a mirar el segundo puesto de la tabla. "No tengo ni idea cómo está la clasificación y no me preocupa. Es una carrera de fondo", ha espetado.

Pese a considerar que merecieron claramente el triunfo, Lopetegui tuvo buenas palabras para el Espanyol y no negó que hubo mucho sufrimiento: "Cuando nos han atacado pues nos han obligado a defender. Hemos estado serios y no recuerdo ocasión clara. Y luego hemos buscado el ataque y hemos aprovechado la que hemos tenido".

De cara al choque del miércoles ante el Wolfsburgo, en la segunda jornada de la Champions, Lopetegui teme el cansancio acumulado: "En ese tramo final hicimos un sobreesfuerzo y esa energía que nos trasmite el público no hubiéramos conseguido el triunfo y por eso es bueno que estén ahí a las duras". "El Wolfsburgo es un equipo fuerte físicamente, con jugadores buenos y experimentados. Tenemos que recuperarnos bien y afrontar el duelo con la intención de ganar allí", añadió.

Puede que el partido de Alemania sea una nueva oportunidad para que este Sevilla FC muestre fondo de armario o profundidad de plantilla, pero no 'segunda unidad', porque ese término le enfada: "Lo de la segunda línea me parece una falta de respeto. Es el equipo. Todos formar parte del equipo y todos tienen la oportunidad de jugar y ganar. Tenemos que darle la oportunidad a todos. Preservar la salud y pensar a largo plazo. Oliver nos va a yudsr. Óscar. Todos nos tienen que ayudar porque jugamos cada tres días y necesitamos de todos".