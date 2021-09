El truco del Papu para estar siempre bien colocado en el campo.

El Papu Gómez se estrenó el pasado miércoles como goleador sevillista esta temporada. Fue ante el Valencia, en la victoria del Sevilla FC por 3-1. El argentino es un futbolista diferente, de los de antaño. De esos por los que merece la pena pagar una entrada para verlos jugar.

Hoy día, en un fútbol en el que prima el físico, la envergadura y la velocidad, el atacante sevillista brilla y destaca por todo lo contrario. Así lo explica él mismo durante una entrevista con El País, donde, además, indica cuál es su secreto para intentar estar siempre bien colocado sobre el campo. "El fútbol ha cambiado en los últimos 15 años, que fue cuando yo empecé. Hoy, si no tienes físico, te pasan por arriba. Yo intento sacar diferencia con otras cosas, con la velocidad, pensando antes que el rival, con el regate, tratando de no ir al choque. Si choco con una persona de 1,90 siempre voy a perder. Así que uso otras armas porque no puedo chocar. Ahora imperan los velocistas, como Mbappé o Haaland. Quedan pocos que en una baldosa se quitan a un tipo de encima. Leo Messi es uno de esos y tras él en el vivo me impresionó Neymar. A mí me gusta ese tipo de fútbol. Ahora quieren a jugadores grandes y veloces que hagan 100 metros en 11 segundos", argumenta el Papu Gómez.

Sobre su posición en el campo, el argentino tiene claro dónde se siente más cómodo, aunque está a disposición de Lopetegui y lo que necesite el Sevilla FC: "Todo depende del equipo. No juego yo solo. Por la izquierda, en banda, lo puedo hacer bien, aunque es una posición en la que dependes del equipo para que te llegue el balón. Uno puede pasar desapercibido si el equipo no está fino, porque no te llega el balón. Si juego por dentro busco el balón, me creo los espacios y eso cambia todo. Me gusta jugar por dentro, manejar los tiempos de un partido, llegar al gol, como ante el Valencia, pero en muchos años de mi carrera también lo hice bien en la banda, sobre todo en la izquierda. Por la derecha no me gusta jugar porque prefiero ir para dentro y poder tener la opción del remate. En los últimos tres o cuatro años jugué de enganche, suelto, en la posición del 10, y ahí es donde me siento más cómodo".

Y es que con su 1'67 y un fútbol en el que prima la inteligencia y la calidad, el sevillista tiene un truco infalible para intentar estar siempre bien colocado en el campo. Su referencia, el árbitro: "A veces trato de ver al árbitro para posicionarme bien porque se trata de la persona que mejor se coloca para controlar a 22 futbolistas. Me meto donde está para poder jugar más libre".