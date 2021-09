Lopetegui sigue haciendo historia en el banquillo del Sevilla

Julen Lopetegui sigue haciendo historia como entrenador en el banquillo del Sevilla FC. Con la victoria del pasado sábado ante el Espanyol por 2-0, con goles de En-Nesyri y Rafa Mir, el técnico vasco se ha colocado en el Top 10 de entrenadores nervionenses con más partidos en Primera división, igualando a Miguel Muñoz con 82 encuentros, tal y como recuerda la cuenta de Twitter especializada @pedritonumeros.

Un bagaje en la máxima competición nacional como técnico sevillista que ampliará a lo largo del presente curso hasta el punto de asentarse como uno de los entrenadores blanquirrojos con más partidos en Primera, así como entre todas las competiciones, en la que actualmente es décimo con 115 partidos.

Pero no queda ahí la cosa, sino que Julen Lopetegui es, también, el mejor entrenador del Sevilla FC en Primera división en lo que a resultados se refiere; un mérito que habla por sí solo y que, entre otras cosas, ha permitido al Sevilla FC clasificarse dos veces de manera consecutiva para la Champions.

"No me preocupa la posición en la que estemos. Esto es una carrera de 38 partidos. Si miras la curva que no toca, te pegas un peñazo importante", decía Lopetegui en la rueda de prensa del partido ante el Espanyol.