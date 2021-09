Van Bommel: "No podemos compararnos con el Sevilla FC"

Mark Van Bommel, actual entrenador del Wolfsburgo, analizó en rueda la prensa el partido que le enfrentará mañana al Sevilla FC, al cual ensalzó hablando de potencial y nivel de futbolistas actual.

- Sobre el Sevilla FC

No podemos compararnos con ellos. Han estado jugando en las competiciones europeas durante muchos años. Si no juegan en la Liga de Campeones, muy a menudo ganan la Europa League. Este es un equipo con experiencia internacional. Tienen eso por delante y probablemente sean los favoritos para muchos. Pero eso es solo una parte del fútbol y no significa que tengan una gran ventaja. Un partido también depende siempre de la forma del día y el calendario del partido.

- Su plan para ganar el partido

Tenemos que marcar un gol más que el rival. Analizamos al Sevilla como lo hacemos antes de cualquier otro partido. Tenemos nuestro plan para cada oponente. La mayoría de las veces logramos determinar el juego del partido. Ese no fue el caso en Lille, pero sí en los demás. Me gusta eso porque tenemos un equipo que puede anticiparse a las situaciones, incluso si resultan de manera diferente a lo que podríamos haber esperado antes.

- Problemas con el gol

Podríamos marcar más goles, tenemos oportunidades. Sin embargo, estas posibilidades deben convertirse en goles. A menudo nos falta el último o penúltimo pase. También creo que, si defendemos aún más rigurosamente, daremos grandes pasos adelante.

- La Champions League es especial

Estos partidos son otra cosa: cuando escuchas el himno antes del partido y sabes que estás jugando en la mayor competición europea de fútbol. Es agradable estar allí. Estoy muy emocionado por el ambiente de mañana por la noche en el Volkswagen Arena. Fue agradable volver a jugar frente a tantos espectadores en los últimos partidos en casa. El público y nosotros intentaremos ganar el partido juntos mañana.