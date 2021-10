El reencuentro del Sevilla FC con Escudero en Granada: uno de los suyos

El Sevilla FC rinde visita al Granada CF con un solo objetivo: vencer para engancharse de forma definitiva a la cabeza de la clasificación de LaLiga y consolidarse como una alternativa en caso de fallo de Real Madrid y Atlético de Madrid, los equipos que en este comienzo de temporada han presentado las candidaturas más fuertes para conquistar el título.

Todo lo contrario que le ocurre al Granada CF, que después de años de éxitos con Diego Martínez de entrenador, ahora coquetea con el descenso con un muy cuestionado Robert Moreno, que de perder el partido de hoy podría ser despedido.

Aun así y dejando un poco de lado el tema deportivo, el choque estará marcado por el reencuentro entre Sergio Escudero y el Sevilla FC. El vallisoletano salió este verano del conjunto de Nervión después de haber conquistado dos UEFA Europa League (2015/16 y 2019/20), haber jugado 176 partidos oficiales, anotando siete goles y dando 13 asistencias, y, lo más importante, haber dejado un recuerdo inolvidable en todos los sectores del Sevilla FC: afición, compañeros y directivos. Por ello, Escudero siempre estará considerado como un sevillista más.

Así quedó claro en su despedida cuando Monchi, director general deportivo sevillista, no escatimó en elogios hacia su persona: "Sergio como capitán nos ayudó y me ayudó a sacar adelante un mal momento. Tiró del carro en el confinamiento, en los entrenamientos, en el reinicio de liga, lo hizo convencido, y con una parte importante de profesional y sevillista. Para terminar, no lo olvido, creo que el Sevilla, la organización y el sevillismo no debe olvidar cómo tiraste del carro".

A pesar de todo esto, su falta de protagonismo durante los últimos cursos le hizo tomar la decisión de marcharse del Ramón Sánchez-Pizjuán, comenzando ahora una nueva aventura profesional en tierras nazarís, que no ha empezado de la mejor forma colectiva e individualmente, puesto que el equipo no acaba de arrancar y Carlos Neva, exsevillista también, le lleva la delantera en la lucha por la titularidad en el puesto de lateral zurdo.