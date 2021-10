Delaney se muestra ambicioso, asegura estar "muy a gusto en el Sevilla" y sólo pone una pega

Thomas Delaney fue uno de los seis fichajes que realizó el Sevilla FC en el pasado mercado invernal. El polivalente centrocampista llegó procedente del Borussia de Dortmund, después de firmar una excelente Eurocopa con Dinamarca, para dotar de versatilidad al centro del campo de Julen Lopetegui gracias a su capacidad para jugar de 'box to box', para brillar en la recuperación y también para lucir como llegador, con habilidad para marcar goles cuando pisa área. Poco a poco, va aclimatándose y rascando minutos a pesar de su evitable expulsión ante el Espanyol por aplaudir al árbitro después de ver la primera amarilla.

En global, el internacional danés está muy satisfecho por el ritmo al que avanza su adaptación a un equipo, una ciudad, una liga y un país totalmente nuevos para él. Es más, sólo pone una pega a lo que se ha encontrado en el club del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Hay algunos aspectos culturales en el Sevilla FC que son completamente diferentes a los que conocía del Dortmund. No creo que hayamos empezado una reunión con puntualidad y en Alemania nunca tuve una reunión que no comenzara a su hora", asegura el centrocampista en declaraciones a medios daneses desde la concentración de su selección.

No obstante, remarca que está convencido del acierto en su elección. "El camino que he tomado es el bueno, porque me marché a un estilo de vida más relajado", bromeaba, antes de recalcar que "todo está yendo bien". "Estamos trabajando duro y hay muchas batallas por librar. Hay bastantes cosas que arreglar fuera del campo que aún me tomarán un tiempo, pero el Sevilla FC es un sitio en el que me encuentro muy a gusto", insiste el internacional por Dinamarca.

Delaney se mostró ambicioso al manifestar que su reto es conquistar algún trofeo como sevillista, aunque sabe que no será sencillo. "Mi objetivo sigue siendo el mismo (en España que en Alemania). Yo quiero ganar títulos. Sin embargo, sería mejor si no estuvieran Real Madrid, Barcelona o Atlético, que dominan completamente", añade con sinceridad uno de los once internacionales del cuadro blanquirrojo en este parón.

"En muchos aspectos veo al Sevilla FC un equipo muy similar al Dortmund, en el mismo nivel. La distancia en LaLiga, de hecho, son más pequeñas que en Alemania, donde el Bayern ha ganado los últimos 10 años. En España, el título está más competido. Aquí tienes un equipo como el Sevilla FC, que suele ganar torneos internacionales y está arriba en LaLiga", relata un Delaney muy satisfecho en estos primeros meses en Nervión.