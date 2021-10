Diego Carlos sobre su gol en la final de la Europa League y su ambición en la Champions

Diego Carlos aprovechó su presencia en los medios de comunicación del Sevilla FC para quedarse con un momento por encima de todos desde que es sevillista: su gol en la final de la UEFA Europa League, así como mostrar su ambición por llegar lo más lejos posible en esta edición de la UEFA Champions League.

- Llegar lo más lejos posible en Champions

Quiero ayudar al club a llegar lo más lejos posible en Champions, pero en esta competición todos los equipos son buenos y nosotros estamos preparados para superar obstáculos.

- Objetivos de la temporada

Tenemos un objetivo que es meternos en Champions League y ahí está nuestro foco. La competición es muy difícil, sabemos que los otros equipos tienen muchos futbolistas y muchos equipos grandes han tenido dificultades para ganar este fin de semana. En LaLiga seguimos con las mismas ganas, lo del domingo son cosas del fútbol, no queríamos perder en un partido como el del otro día y dolió mucho, pero ya estamos todos pensando en recuperar la mente para llegar al próximo en las mejores condiciones.

- Su inolvidable chilena en la final de la Europa League

En 100 partidos me quedo con la chilena para el título de la Europa League... y no me quiero quedar con un peor partido, ya que siempre intento hacer lo mejor para el equipo.

- Descansar bien y su no convocatoria con Brasil

Es una semana muy importante para recuperar sensaciones y energías. Es complicado que me llame Brasil, tengo la cabeza en el Sevilla, aunque en los Juegos Olímpicos lo hicimos bien y me quedó contento con el título, ya que era un sueño de niño ganar algo con la selección.

- Agradecido con la afición del Sevilla FC

Cuando jugamos sin afición era un ambiente muy triste, porque los adversarios se enteraban, la comunicación era fluida... pero escuchando ahora a la gente es totalmente diferente, sentimos el calor y una energía muy buena. La afición es la pieza principal en el fútbol, porque sin ellos en el estadio no es lo mismo.