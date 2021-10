Diego Carlos: "Somos de las mejores defensas, pero siempre hay que mejorar"

Sevilla, 6 oct (EFE).- El central brasileño del Sevilla Diego Carlos Santos celebró haber alcanzado los cien partidos con el club hispalense, un hito "histórico" y que siempre llevará en su corazón, y afirmó sobre su equipo que son "una de las mejores defensas de LaLiga" junto al Villarreal, "pero siempre hay que mejorar".



El Sevilla, cuarto en LaLiga pese a encajar su primera derrota la pasada jornada en Granada (1-0), sólo lleva tres goles en contra en el torneo liguero, faceta en la que está igualado con el Villarreal, aunque el campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020, autoexigente, dijo que en la zaga sevillista no son "perfectos", pero están "dispuestos" a seguir mejorando "por el club" y por ellos mismos.



Diego Carlos, nacido hace 28 años en Barra Bonita (estado de Sao Paulo), destacó en declaraciones a los medios del Sevilla la gran compenetración alcanzada por él, el central internacional francés Jules Koundé y el mediocentro brasileño Fernando Reges.



"Estamos cada vez mejor. La clave principal para nuestro entendimiento es que ya nos conocemos muy bien y sabemos la decisión que va a tomar cada uno dentro del campo, haciendo coberturas y muchas veces sacando el balón con facilidad, siendo lo principal para nosotros defender para luego atacar; por eso sufren muchos equipos también para marcarnos", argumentó.



Para el zaguero, esta semana de parón liguero "es muy importante para recuperar sensaciones y energías", y añadió sobre sus opciones de ir con la absoluta de Brasil, después de haberse complicado campeón con la olímpica en Tokio, que "es complicado" que le llamen.



"Tengo la cabeza en el Sevilla, aunque en los Juegos Olímpicos lo hicimos bien y me quedé contento con el título, ya que era un sueño de niño ganar algo con la selección", afirmó Diego Carlos, quien, tras llegar en el verano de 2019 desde el Nantes francés, el pasado domingo se convirtió en centenario como sevillista.



El brasileño, que jugó 45 partidos en su primera campaña, 46 en la pasada y 9 en lo que va de ésta, se mostró "feliz" por sus cien partidos con el Sevilla, lo que le "tocó mucho el corazón" al sentir que está "haciendo las cosas bien" y haciendo "lo mejor para el club", al que le está "agradecido por todo lo vivido".



"Es un momento histórico para mí y que quedará marcado para toda la vida. Me quedo con todo lo que estamos haciendo durante la temporada; los cien partidos son importantes y gratificantes, pero me quedo con la historia vivida dentro del club y no con ese último partido en el que alcanzaba la cifra", dijo en alusión a la derrota en Granada.



"Agradecido" y "muy contento" por la confianza que le demuestran Julen Lopetegui y su cuerpo técnico y por el buen ambiente que hay en la plantilla, subrayó que haber llegado a esa marca supone "jugarlo casi todo" y "una meta que todo futbolista quiere alcanzar", con lo que cree que hizo "algo bonito".



Diego Carlos recordó que debutó con una victoria ante el Espanyol, con el portugués Dani Carriço -ahora en el Almería- como compañero en la zaga y en un partido en el que fue reemplazado por Koundé porque tuvo "algunas molestias producto de la tensión" y del cambio de horario.



Tras aplaudir el regreso de los aficionados al Ramón Sánchez-Pizjuán, pues sienten su "calor y energía" y "sin ellos en el estadio no es lo mismo", aseveró que trabajan por el objetivo de clasificarse de nuevo para la Liga de Campeones, aunque "la competición es muy difícil" y todos los rivales tienen "buenos futbolistas".



"En LaLiga seguimos con las mismas ganas; lo del domingo son cosas del fútbol, no queríamos perder y dolió mucho, pero ya estamos todos pensando en recuperar la mente para llegar al próximo (en Vigo el día 17 ) en las mejores condiciones", aseguró el brasileño, que será baja ante el Celta por su expulsión en Granada.