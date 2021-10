Belotti, vinculado al Sevilla FC, no quiere renovar su contrato

Contábamos en el paso mercado de fichajes de verano que, desde Italia relacionaban al Sevilla FC con Andrea Belotti, delantero de 27 años del Torino de la Serie A, el cual tenía muchas ofertas para salir de su equipo. Finalmente, eso no se produjo y el ariete permaneció en su actual equipo.



Ahora, parece que la situación de Belotti en el Torino está aclarándose, puesto que Urbano Cairo, presidente de la entidad, tomó la palabra y aclaró en TuttoMercatoWeb qué puede ocurrir con Belotti próximamente, tal y como recogió nuestra compañero Giacomo Iacobellis.



"No tiene intención de renovar su contrato", además de asegurar que le hicieron una oferta que "va más allá de nuestras posibilidades".





?? #Cairo, presidente #Torino, acaba de confirmarnos en @TuttoMercatoWeb que #Belotti "no tiene intención de renovar su contrato" y que los granata le hicieron una oferta "ya más allá de nuestras posibilidades".



El ?? Belotti tiene contrato hasta junio y sonó para el #SevillaFC — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) October 7, 2021

Y es quey dados los hechos que están acaeciendo. En diciembre cumplirá 28 años y en plena madurez y sin coste alguno es un delantero al que ofertas no le faltarán.