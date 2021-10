Adil Rami: "Messi es un pasador, ahora es más fácil pararlo"

Tras su paso por el Valencia y el Sevilla FC, Adil Rami sufrió a Leo Messi en LaLiga española. El central francés, campeón del mundo, vivió los mejores momentos de su carrera en el campeonato español, pero ni en esos momentos pudo parar al 'crack' argentino, que tenía al club nervionense precisamente como su principal víctima.

Tras su paso por Turquía, Rusia y Portugal, el jugador galo milita este año en el Troyes, donde se las volverá a ver con Messi cuando menos se lo esperaba. Rami ya no es el que era y, de hecho, aún no ha debutado en su nuevo equipo. Y, sin embargo, no teme enfrentarse al Messi actual.

"Ahora es más un pasador, lo que se lo pone más fácil a los defensas, podemos esperarlo. Creo que ya no puede hacer sus carreras de slalom con tanta frecuencia", indica en la web oficial de la Ligue 1 el ex del Sevilla FC.

Y eso que en su etapa española no fue capaz de ganar ni uno de los doce partidos que le enfrentaron al actual delantero del PSG. "Entonces era demasiado fuerte. En ese entonces él siempre estaba detrás de mí, acechando desde la línea de banda. Era increíble", admite.

El duelo directo entre ambos no llegaría hasta el mes de mayo. Para entonces, el central galo de 35 años espera poder estar jugando con asiduidad y volver a enfrentarse a Messi.