Lamela, su sueño cumplido en Sevilla, sus aspiraciones y un momento clave en su carrera

Aunque hubo quien lo vio como un nuevo Rony Lopes, alguien que había entrado en la operación de venta de Bryan Gil para abaratar su coste, los que lo conocían confiaban en volver a ver al Erik Lamela que en su día quiso el Barça y que destacó en la Serie A antes de su desembarco en la Premier. La intermitencia con la que allí compitió en las últimas temporadas rebajaron su valor, pero no su calidad y Monchi, siempre atento a esos jugadores 'inaccesibles' en el mejor momento de sus carreras pero que bajan su caché por algún motivo, apostó por él ahora que se ponía a tiro.



Y Lamela ha demostrado en sólo dos meses que no se le había olvidado jugar al fútbol. Debutó con dos goles y ha sido decisivo en este arranque con tres tantos y una asistencia, hasta el punto de que Lopetegui, que suele ir metiendo a los fichajes poco a poco mientras adquieren los mecanismos del equipo, ya ha contado con él en varias ocasiones para entrar de inicio.



"Mi debut fue inolvidable. Un día que voy a recordar para siempre. Mi debut en el club, mi primer partido, ganando, haciendo goles... Cuando uno ficha por un club sueña que sea de esa manera. Fue todo muy lindo, lo disfruté mucho y mi familia también", asegura el atacante del Sevilla FC en una entrevista con LaLiga, donde narra cómo habían sido sus primeras semanas como sevillista: "Me recibieron muy bien cuando llegué. A muchos los conocía de hace muchos años y coincidir acá es algo muy lindo. Tengo muy buena relación con todo el equipo, me recibieron bárbaro todos. Es un grupo de gente increíble. Pero siempre que haya argentinos bienvenido sea".

Pero no sólo destacaba el buen ambiente que se vive en el vestuario sino que esa misma unión se transmite en el campo, donde todos ayudan en busca de un objetivo que siempre está muy arriba. "Es un equipo muy solidario, que siempre se trabaja en base al equipo. Es algo que al final nos va a dar mucha satisfacción", advertía.Por otro lado, analizó su paso por el Tottenham y considera que después de ocho años en la Premier League se encuentra en el mejor momento de su carrera, algo de lo que se podrá beneficiar el club hispalense. "Personalmente, me siento en el mejor momento de madurez. Todos estos años me sirvieron de experiencia para crecer como jugador y como persona. Me encuentro en un momento en el que caí en este lugar y que estoy ilusionado. Contento por estar acá y lo pienso aprovechar jugando al fútbol", advertía.