A Lopetegui le llegan malas noticias de Argentina

Argentina retomó ante Uruguay (3-0) el camino de los triunfos en las Eliminatorias Suramericanas para Qatar sin la presencia de sevillistas, pues aunque se esperaba el regreso de Montiel en el lateral diestro o la entrada del Papu Gómez como recambio en ataque, Lionel Scaloni dio la alternativa a otros y no contó con ninguno de ellos.

Otro caso era el de un Marcos Acuña que se había lesionado ante Paraguay y prefería, como él mismo había dicho, "no arriesgarlo". "Tenemos que gestionar los minutos de los jugadores", indicó el que fuera ayudante de Sampaoli en el equipo de Nervión.

El 'Huevo', a priori, no sufre una lesión grave, pero desde el miércoles no se entrena con el resto de sus compañeros y ayer lo dejó fuera, incluso, de la convocatoria, lo que preocupa en Sevilla, que esta semana necesita a Rekik para cubrir la baja de Diego Carlos y no como lateral zurdo.

Más aún cuando Acuña se queda con Argentina pese a estar lesionado y, si se recupera, podría entrar en la convocatoria para el partido del próximo viernes ante Perú. un partido que se jugará a poco más de 48 de que el Sevilla visite Balaídos. Lopetegui, por un motivo u otro, no podría contar con él para el retorno de LaLiga.