"En-Nesyri sería una gran amenaza en el ataque del Arsenal"

El Sevilla FC tiene claro que, ya sea en enero o en junio, la Premier vendrá a por Youssef En-Nesyri. Desde que el West Ham intentó reclutarlo hace diez meses con una oferta formal en torno a los 30 millones de euros -que el Sevilla rechazó-, han sido varios los clubes británicos que han seguido de cerca sus pasos.

Ese interés se veía corroborado con la gran temporada realizada por el marroquí, que se situó como uno de los mejores goleadores de Europa y demostró en la Champions League estar preparado para jugar en cualquier club. Su juego era analizado en los medios y la conclusión general era que es un futbolista ideal para el fútbol que allí se practica. Rápido, potente, buen rematador de cabeza... lo tiene todo.

Uno de esos equipos es el Arsenal, quien busca jugadores de ataque para la próxima temporada, en la que al menos Lacazatte dejará el equipo, y uno de los jugadores que tiene en su punto de mira es al delantero del Sevilla FC. De hecho, hay medios británicos que desde hace semanas hablan de un intento del Arsenal en enero con el propio Lacazette como moneda de cambio.

A falta de que llegue enero y todo se mueva, a En-Nesyri no dejan de llegarle elogios. Y eso que las lesiones le han frenado en este arranque de temporada. El ex jugador del Arsenal Kevin Campbell cree que el internacional magrebí encajaría bien en el Emirates. "Es un buen jugador, realmente bueno. Yo lo ficharía. Te diré más, sería una verdadera amenaza en ataque. Tiene altura, velocidad, sabe dónde está la portería, también es hábil con el balón...", reflejó en medios ingleses.

No es la única opción que baraja un equipo con muchas dudas y que en los últimos años no se ha metido en la Champions, donde era un asiduo. El Arsenal también se ha interesado por los ingleses Dominic Calvert-Lewin (Everton) y Ollie Watkins (Aston Villa) y no se descartaría que cambiara todo su ataque para la próxima campaña.