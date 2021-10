Ben Brereton Díaz, preparado para dar el salto a un Sevilla de Champions

Benjamin Anthony Brereton Díaz se ha convertido en una de las sensaciones de este 2021. Aunque debutó muy joven con el Nottingham Forest y jugó bastante en su segunda temporada, cuando sólo contaba con 18 años, no se convirtió en habitual en la Championship hasta la pasada campaña, en la que empezó a mostrar detalles en el Blackburn Rovers. Sin embargo, desde el pasado verano todo son alegrías.

Tras decidir jugar con Chile -tiene doble nacionalidad chileno-británica- fue convocado por Martín Lasarte para los partidos de las Eliminatorias Mundialistas de junio y jugó todos los partidos de la Copa América. Ahí fue donde se dio a conocer con un gol una asistencia en el triunfo chileno ante Bolivia y el empate frente a Uruguay.

Sus buenas sensaciones se han trasladado a un arranque de campaña espectacular en el que ha anotado 10 goles en 11 partidos y marcha líder de la tabla de goleadores junto al internacional serbio Aleksandar Mitrovic. Y con Chile fue clave el pasado lunes en su victoria ante Paraguay (2-0) que les permite seguir vivos en el camino hacía Qatar 2022.

Este gran momento no ha pasado inadvertido para varios equipos de la Premier League, que pretenden incorporarlo en el mes de enero, pero también ha sido relacionado con un Sevilla FC que sería dar ya un gran salto en su carrera. El hecho de que acabe contrato el próximo mes de junio le convierte en una ganga muy apetecible.

Las dudas que podría generar son si un '9' de su nivel estaría preparado para el nivel de exigencia que requiere el Sevilla FC. Algo que sí creen los aficionados sevillistas, que según opinan en la #EncuestaHelvetia, le ven con condiciones para jugar en este equipo de Champions.

Conocido como 'Big Ben', el hecho de que sea joven (22 años) y que se le vea mucho margen de mejora ayuda a que se le crea preparado. Aunque no será fácil quitárselo a un fútbol inglés que lo ha formado y que lo ha disfrutado en su selección en categorías inferiores (sub 19 y sub 20) antes de que decidiera dar el paso y jugar con el país de donde procede su familia materna.