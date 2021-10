Munir se reivindica, pide paso en el Sevilla y habla de su sueño con Marruecos

Apenas había tenido 30 minutos en LaLiga desde el pasado mes de marzo, todos los caminos apuntaban a su salida este verano, pero Munir el Haddadi se quedó y poco a poco está entrando. El internacional español y marroquí ya jugó en los dos últimos partidos y en el duelo de Los Cármenes hizo toda la segunda mitad, cuando Lopetegui metió más potencial ofensivo para intentar remontar el encuentro. En una entrevista con Goal, Munir habla de la situación de que ha vivido, de su relación con Lopetegui, de sus objetivos en el Sevilla FC o del sueño que vive con Marruecos.

"Estoy bien, con mucha ilusión. Ahora mismo estoy trabajando a tope para cuando tenga la oportunidad, ayudar al equipo en todo lo que pueda. Para jugar hay que ganárselo y el jugador se prepara siempre para estar en las mejores condiciones cuando el míster lo necesite. (...) Con el míster no pasó nada, tiene que tomar decisiones difíciles porque somos 25 jugadores y para él es complicado. Lo principal para mí era estar aquí, triunfar y trabajar para revertir la situación. Creo que voy por buen camino y sigo adelante", indica sobre la situación que ahora vive.

En este sentido, admite que no le ha distraído nada y que sigue centrado en lograr lo máximo con el Sevilla. Y no se pone techo. "Nosotros nos marcamos trabajar diariamente y ganar el próximo partido. Intentamos conseguir los objetivos de estar lo más alto posible y creo que podemos hacer grandes cosas", aseguraba Munir, que ha echado mucho de menos a la afición en el último año y medio. "Hemos estado dos años casi sin la afición, nos apoyaban desde casa y luchábamos por ellos. Hemos conseguido buenos objetivos estos dos años y toca seguir porque este es el camino (...) Ahora se hacía raro ver gente en el estadio. Entrabas y decías: 'hostia...' La verdad que se agradece porque ya necesitábamos a la afición y ese plus de energía que siempre nos dan", afirmaba.

Tal vez por eso lo que más le duele es no haber podido celebrar su único título con el Sevilla junto a ellos. "La verdad es que me queda la espina de no poder haberlo celebrado con nuestra gente. A día de hoy ganar una copa es muy complicado y fue gracias al esfuerzo que hicimos nosotros y la gente que nos apoyó desde su casa. Por esa parte, fue una pena", indica.

En todo este tiempo también ha podido cumplir otro de sus sueños, jugar con Marruecos, el país de sus padres y con el que espera llegar a disputar un Mundial. "Jugarlo con Marruecos sería un sueño, como para cualquier futbolista o niño. Sería un orgullo conseguir estar ahí. Ahora nos queda un partido de ida y vuelta que es donde veremos si vamos, pero creo que tenemos un gran equipo y plena confianza en todos nosotros porque somos una familia y se nota en los partidos"?, indicaba. Justo antes del parón por el Covid-19, la FIFA le había denegado esa posibilidad. Así que la rectificación posterior le supo aún mejor: "La verdad que fue un orgullo máximo. La última vez lo daba por perdido porque fui y me dijeron que no había manera de cambiar la normativa. Al mes me volvieron a llamar y me dijeron que al final sí y la verdad que me emocioné mucho".